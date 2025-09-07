El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

No somos multitud

Javier Vilumbrales

Javier Vilumbrales

Domingo, 7 de septiembre 2025, 02:00

Somos muchos o pocos los cristianos? Posiblemente tenga razón el filósofo A. Patrick: «el único cristiano fue Cristo, los demás intentamos serlo», y asegura que « ... intentarlo supone varias cosas como una cierta dosis de entrega y pasar de una iglesia multitudinaria, inmensa… a una comunidad de convertidos». En ese sentido tendremos que dejar la obsesión de la multitud y del número. Una iglesia multitudinaria no aparece en ningún sitio del NT, todo lo contrario. El Evangelio distingue al grupo de discípulos de la masa. Y no hace falta un tribunal que diga quién permanece a la Iglesia y quién no; la fe no admite rebajas, pide autenticidad y nos puede pasar como a Jesús, que muchos, al oírle, le abandonaron.

