No somos multitud

Somos muchos o pocos los cristianos? Posiblemente tenga razón el filósofo A. Patrick: «el único cristiano fue Cristo, los demás intentamos serlo», y asegura que « ... intentarlo supone varias cosas como una cierta dosis de entrega y pasar de una iglesia multitudinaria, inmensa… a una comunidad de convertidos». En ese sentido tendremos que dejar la obsesión de la multitud y del número. Una iglesia multitudinaria no aparece en ningún sitio del NT, todo lo contrario. El Evangelio distingue al grupo de discípulos de la masa. Y no hace falta un tribunal que diga quién permanece a la Iglesia y quién no; la fe no admite rebajas, pide autenticidad y nos puede pasar como a Jesús, que muchos, al oírle, le abandonaron.

A Jesús no le preocupa el número, no habla de una iglesia numerosa: «si alguno viene conmigo y no lo deja todo… no puede ser discípulo mío», y no le preocupa aumentar la 'clientela', no pone las cosas fáciles.

En esta sociedad los partidos políticos o los comerciantes buscan más votantes, más seguidores, más clientes y si no lo consiguen dicen que lo importante no es la cantidad, sino en la calidad, y eso nos puede pasar en la Iglesia. La expresión de Jesús suena un poco fuerte, es exigente y radical. No dice el evangelio cómo reaccionó la gente al oírle, o si se volvieron atrás, pero les quedaba claro que ese seguimiento no era una capa de barniz, ni una costumbre social o una tradición, no es una religión a la carta, en la que uno escoge lo que quiere y deja lo que no le gusta o no le conviene.

Ser cristiano no es solo comportarse bien, también en otras religiones o entre ateos hay personas con comportamientos ejemplares. Seguirle es una decisión personal, la fe se vuelve como el valor central de la vida y nos identifica con los valores del evangelio, con la justicia, la misericordia, el perdón, la comunión... no se trata de ser héroes, ni mártires, pero la cruz no podemos dársela al que pasa cerca de nosotros.