Un día entran en Jerusalén, Jesús, los discípulos y el pueblo gritando Hasanna, el hijo de David, el Rey de los judíos. Pero Jesús no ... se equivocaba y el jueves era detenido. Poco después los apóstoles desaparecen y solo se queda Pedro a ver qué pasaba. Cuando le reconocen él lo niega y desaparece también. El viernes por la mañana, sobre las 9, Jesús es crucificado, y sobre las 3 ya había muerto. Su cuerpo es colocado en un 'sepulcro nuevo' y como era costumbre se hizo rodar una piedra redonda para cubrir la entrada.

Al terminar el shabat, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé llevan perfumes para el cuerpo de Jesús y decían: «¿Quién quitará la piedra para entrar en el sepulcro?». Al llegar vieron que la piedra no estaba y dentro vieron a un joven con ropa blanca, se asustaron, pero el joven les dijo: «No os asustéis. Estáis buscando a Jesús, el crucificado. Ya no está aquí, ha resucitado».

Salieron Pedro y Juan hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero Juan corrió más aprisa, llegó primero, miró y vio las envolturas puestas allí, pero no entró. Llegó también Pedro y entró al sepulcro, y vio las envolturas y el sudario que habían estado sobre la cabeza de Jesús, no con las envolturas, sino en un lugar aparte. San Juan describe que María busca por todas partes pero cuando ve a Jesús, cegada por el dolor y las lágrimas, no logra reconocerlo. Piensa que es el encargado del huerto. Jesús le hace una pregunta: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿a quién buscas?».

Buscar a Jesús crucificado es un error, no está entre los muertos y no es momento de llorarlo porque «ha resucitado». Pero, si no está en el sepulcro, ¿dónde se le puede ver?, ¿dónde nos podemos encontrar con Él? Otro error es que busquemos 'pruebas'; para creer con más firmeza o mirar lo que dicen los teólogos.

Para encontrarnos con el Resucitado es necesario hacer un recorrido interior. Si no lo encontramos dentro de nosotros, no lo encontraremos en el sepulcro.