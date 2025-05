Dicen algunos 'expertos' que el papa Francisco murió sin haber hecho los cambios fundamentales en la Iglesia y que esta sigue con las puertas cerradas ... por miedo al qué dirán. El planteamiento de Jesús es abrir las puertas, quitar los cerrojos, que entre la luz en la Iglesia. Si Cristo llevó su cruz, a la Iglesia le toca ahora llevar la suya, y llevarla hasta el final. La suerte que tuvo Jesús, en su camino hacia el Calvario, fue que tuvo un cirineo que le ayudó a llevar la cruz. Ahora encontrar un cirineo que ayude a llevar esta cruz es difícil de encontrar. Ni dentro de la Iglesia ni fuera. Ya no quedan cirineos.

Curiosamente, los que fueron 'de la casa', los que alguna vez creyeron algo y hoy no creen nada, son los que poco apoyan en la solución de los problemas de la Iglesia, y no es que haya una campaña orquestada, pero todavía no hemos oído ni leído algunas palabras para encontrar una solución a los problemas que tenemos. Los cireneos de la sociedad actual, dentro o fuera de la Iglesia, esperan las caídas de los hermanos y están dispuestos, con argumentos y reflexiones, a disparar contra todo lo que no pasa por su cabeza.

Están agazapados, como los cazadores, con mucha paciencia. No les importa lo que es verdad o es mentira. Son francotiradores de caza mayor. No les basta con fulminar a un fraile que pasaba por allí. Es difícil identificarlos, o saber para quien trabajan. De ellos no podemos esperar unas palabras de aliento o de esperanza. Ya les molestaba cuando el Papa pedía perdón, porque eso es una forma de humillarse.

¿Qué se puede esperar de estos nuevos cireneos? Poca cosa, perdonarlos porque, en muchas ocasiones no saben lo que dicen. La Iglesia tiene que llevar su cruz y ellos cargarán con la suya toda la vida. A fin de cuentas, han hecho de sus ataques a la Iglesia, desde dentro y desde fuera, su modo de vida, su profesión. Y esa cruz no la llevan a sus espaldas, la tienen en el corazón, y la arrastrarán toda la vida.