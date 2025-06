Los obispos opinan

Comenta Compartir

Hay quien piensa que, si la Iglesia da su opinión sobre determinados temas puede provocar diversas reacciones, movidas por el anticlericalismo o por un moderno ... progreso. ¿Qué debe hacer la Iglesia opinar o callar? En un debate serio y profundo, sabemos que no todo es bueno. Los políticos se dirigen a la sociedad desde su ideología y la Iglesia se dirige a sus comunidades desde el Evangelio. Y no siempre van a coincidir. Pero los mismos personajes que nos quieren dar lecciones de respeto y libertad de expresión prefieren que la iglesia se quede en la sacristía y que no hable de algunos temas políticos.

Cuando los obispos hablan del problema de la inmigración están hablando de temas políticos, lo mismo que cuando hablan de la pobreza o de la vivienda. Dar opinión es algo importante pero delicado, porque la opinión no lleva necesariamente la certeza de lo que se afirma. La opinión se puede dar entre dos o más posturas, sabiendo que no se tiene seguridad absoluta, pero la defendemos con argumentos que puedan convencer, aunque no se pueda demostrar. La Iglesia o los obispos pueden y deben dar su opinión sobre diversos temas pero sin servilismos ni críticas descontroladas. Hace unos días Luis Arguello, arzobispo de Valladolid, comentó que «la salida a este bloqueo institucional es dar voz a los ciudadanos» y Mons. García Magán apoyó esta opinión. Poco tardó la Cadena Ser, el Diario.es y 'eminentes analistas políticos' como Gonzalo Miró en criticar duramente a los obispos por dar su opinión. Y, naturalmente a ellos se unió Monseñor Joan Planellas, arzobispo de Tarragona. Yo pienso que los obispos deben dar opinión, con el riesgo de equivocarse, y tendrán gente a favor y en contra. Pero me da lástima de algunos obispos que nunca hablan, que son mudos, pero tan mudos que no abren la boca ni para comer. Como dice el Evangelio hay que ser mansos, pero mansos de corazón, no mansos como los toros, mansos y manejables. Es solo mi opinión.

