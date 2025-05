¿Qué está pasando? Los padres ven marchar a sus hijos cada fin de semana como si fuesen a la guerra. Dicen que tenemos una ... juventud muy sana, interesados en el medio ambiente, la ecología, las ONGs… Normalmente, los hijos aprenden lo que viven en la familia y no sólo heredan lo físico, también la personalidad; se forman o deforman en la familia, la escuela, los amigos, internet...

Y llegan las fiestas del verano, en los barrios y en pueblos cercanos con sus romerías. Ya durante el curso los viernes o los sábados quieren salir para divertirse y es fácil ver a grupos de 15 o 16 años con música y bebida por las plazas. Algunos no volverán a casa hasta la madrugada y no es que vayan a hacer algo malo, que podrían hacerlo a las 5 de la tarde, pero ¿los padres de esos chavales podrán dormir tranquilos? Con la idea de ser colegas de sus hijos, los padres pierden al hijo y el hijo se queda huérfano.

Marta tiene una hija de 16 años y ya piensa en las fiestas del verano. Las amigas de su hija cuando salen los sábados llegan a casa a las 3 de la madrugada y saben que la presión que van a ejercer sobre su hija es muy fuerte. El tema de salir por la noche y el móvil es cada vez más complicado y no vale darles todos los caprichos para que estén bien. Así se volverán más egoístas.

Cuando los padres dicen a los hijos «te compro lo que quieras, pero déjanos tranquilos», quizá un día los hijos les dirán «solo me disteis cosas, pero nunca me disteis cariño». No basta con llenarles el armario de ropa, y darles muchas cosas puede ser fácil, pero como dice J. M. Barquín «estamos creando una generación de adolescentes y jóvenes que desprecian todo lo que ignoran». Formarles en la confianza, el respeto, el sacrificio, el ahorro es difícil, pero es mejor que llenarles el armario de ropa. En la familia hay una jerarquía de valores y si se rompe, y los padres pierden la autoridad, el futuro de la familia será incierto y poco recomendable.