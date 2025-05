No es fácil ser cristiano, nunca lo ha sido, y cada vez menos. A todos nos

gustaría que la vida de la Iglesia en esta ... sociedad fuese en paz y compatible con otras tendencias que puedan surgir. Pero el Evangelio nos habla de perdón, de renuncia, de ayudar incluso a los enemigos y de renunciar a muchas cosas buenas a las que tendríamos derecho, para dedicarnos al servicio a los demás.

Jesús nos habla con la autoridad porque el mismo es quien cumple lo que nos pide y todos sabemos que autoridad real la tienen los que practican lo que dicen. Ese es el camino a seguir, aunque hoy día nos preguntamos ¿qué es la autoridad y quien la ejerce? Un ejemplo claro lo tenemos en nuestras familias, y nos extrañamos de los extraños caminos que toman algunos jóvenes y de los lamentos de padres cuando dicen que «les falta tiempo para escucharlos, aconsejarlos y para darles y exigirles criterios en la forma de vivir».

No saben cómo poner orden y concierto e n su familia, no quieren ser autoritarios ni que la autoridad sea normal en la familia, pero esos mismos padres pondrán en duda la autoridad del maestro en la escuela apelando a las Juntas de Evaluación. Y pondrán en duda el dictamen de un médico si no les gusta el resultado de las pruebas o no aceptan las resoluciones de una junta de vecinos.

En cambio, esos mismos padres, jamás pondrán en duda la opinión de un fontanero que viene a su casa y dice «hay que levantar toda la parte del baño y el parquet del pasillo para ver de dónde viene la avería». Ni pondrán en duda la autoridad y los conocimientos del mecánico del coche cuando dice: «Hay que cambiar la culata, el carburador, los filtros…». Tan sólo preguntan cuánto tardará en arreglarlo y cuanto costará al final.

No se ponen en duda los conocimientos ni la autoridad del mecánico, del fontanero o del técnico en TV, pero si se duda al médico, al abogado o los profesores. Algo está cambiando en nuestra sociedad.