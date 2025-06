Comenta Compartir

La Iglesia está preocupada por muchas cosas: personas que abandonan la fe, vivimos en una sociedad en la que Dios interesa menos, las comunidades cristianas ... envejecen… Ante los problemas hay reacciones diversas: unos viven añorando los tiempos en que la religión tenía respuesta para casi todo, caen en el pesimismo y creen que el cristianismo se desmorona; otros buscan soluciones radicales: fortalecer la autoridad, la ortodoxia y disciplina para afrontar el futuro. Hoy celebramos Pentecostés, y uno de los dones del Espíritu es el 'don de fortaleza' que necesitamos a nivel personal y de Iglesia. Y lo necesitamos porque uno de los elementos que nos paraliza en la vida y en la Iglesia es el miedo. Miedo a cambiar, miedo a lo nuevo, a las nuevas experiencias. Solemos decir que «la Iglesia vive con prudencia, con el freno puesto más que con el acelerador». Hablamos más de lo que pasó que de lo que «es posible» y la Iglesia no es un archivo del pasado sino una vida que camina. Ya Juan Pablo II decía que «es necesario ser más arriesgados y más críticos. Críticos con seguro e imprescindible, y arriesgados frente a lo posible. Las nuevas experiencias de evangelización tienen dificultades, pero eso no pueden justificar que se apague el Espíritu». Y S. Pablo nos dice: «Probadlo todo y quedaos con lo bueno, no apaguéis el Espíritu». Y eso es para hoy, porque no todo está dicho en la Iglesia, no todo lo que se puede hacer ya está hecho y no podemos poner como absoluto unos criterios y modos de pensar, como si fueran la única manera de anunciar el Evangelio y la Iglesia. El mismo Juan Pablo ll decía que el Evangelio no se ha agotado, ni la organización de la Iglesia. Hay cosas sin estrenar y muchos modos de ser y actuar. Sin Pentecostés Cristo queda como un personaje del pasado, el Evangelio es letra muerta y la Iglesia sería una simple organización. Así, evangelizar se reduce a propaganda, la liturgia es rutina y la fe desaparece.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión