Comenta Compartir

El Evangelio nos muestra la religiosidad de tres personas que vieron a un herido en el camino: El sacerdote y el levita tienen su trabajo ... en el templo, participar en las ceremonias, rezar y cumplir las normas, lo demás era secundario. Además la ley judía prohibía curar (trabajar) en sábado. Y la propia ley declaraba impuros a los que no cumplían la ley y no podrían realizar su servicio en el templo, de modo que ellos no faltan a Dios y no faltan a la ley, fueron más listos y dieron un rodeo para evitar el compromiso. Ocupados en su piedad y culto a Dios, siguen su camino, su preocupación no son los que sufren.

El samaritano del relato no está obligado a cumplir ese código religioso; Samaría es una región de Palestina, entre Judea y Galilea. Los samaritanos eran rivales históricos y enemigos de los judíos y este samaritano sabe que atiende a un judío, un enemigo, pero cumple con su deber. El sacerdote y el levita son fieles a la ley. Pero al samaritano le puede más ayudar al herido que las diferencias que tenían. Hoy Jesús nos dice «anda, haz tú lo mismo». Cuando miramos para otro lado y damos un rodeo es porque ya hemos visto algo y no nos mueve la curiosidad de ver qué pasó. Y Jesús nos dice que no hay que cerrar los ojos, que hay que mirar de manera responsablemente al que sufre, y no por obligación, aunque desde niños, cuando había algo malo, nos decían «no mires,mira para otro lado». Jesús nos dice «sed compasivos como Dios es compasivo» Con todos los problemas que tenemos, siempre hay lugar para la compasión: nos falta compasión con el prójimo, con los mayores, con los enfermos, los que están solos… y cuando nos preguntamos ¿quién es mi prójimo?, vemos al vecino al que no hablo, el familiar que no me cae bien, o mi mujer, mi esposo, mi hermano o mi hijo. Son todas las personas que están próximas a nosotros, porque hay muchas necesidades y no podemos pasar de largo como si no viésemos nada.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión