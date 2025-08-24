Rezar por los políticos

En una encuesta realizada entre los cristianos practicantes para saber sus intenciones cuando hacían oración, y saber por quiénes rezaban normalmente, el resultado fue las ... intenciones más comunes eran por la paz en el mundo, por la Iglesia, la salud, la familia, los enfermos. Aunque se hicieron numerosas entrevistas, pocas personas dijeron que rezaban por los gobernantes. Algunos manifestaron que veían extraño la oración por los gobernantes porque es muy difícil ayudarles en la gran responsabilidad que tienen, más bien lo que hacían era criticarlos o insultarlos.

Rezar esperando que un político cambie es como querer apagar un incendio con agua bendita. El mismo Jesús denunció a los grupos religiosos que defendían el orden injusto, no se quedó en la superficie, y por eso lo mataron. No basta rezar. Es difícil comprender que si rezamos por Putin o por Netanyahu, que son matones profesionales, cambiarían sus ideas y pondrían la paz donde tienen ahora sus guerras. Los políticos son políticos, lo mismo los de derechas que de los izquierdas.

Mienten, roban, enchufan a sus amigos y se buscan un buen futuro. Es cierto que los hay honrados y trabajadores, pero destacan menos. Y lo mismo ocurre al rezar por la paz en el mundo y pensar en la influencia de la oración para que cesen las guerras. Si miramos hacia atrás podemos ver que ya en el origen Caín mató a Abel, mal empezó la convivencia en la sociedad. Toda la historia es una sucesión de guerras, parece que no aprendimos otra cosa mejor y, si la oración llega a ese objetivo, tendría que cerrar la fábrica de armas de Trubia, y más de 700 obreros se irían a la calle. La venta de armas es uno de los negocios más rentables en la sociedad actual, pero si al dueño de Boeing, que fabrica aviones de guerra, le da por cerrar la empresa, habría que darle el Premio Nobel de la Paz. En la oración debemos pedir cosas posibles, y no buscar milagros en una sociedad que se mueve por dinero.