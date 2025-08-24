El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Rezar por los políticos

Javier Vilumbrales

Javier Vilumbrales

Domingo, 24 de agosto 2025, 02:00

En una encuesta realizada entre los cristianos practicantes para saber sus intenciones cuando hacían oración, y saber por quiénes rezaban normalmente, el resultado fue las ... intenciones más comunes eran por la paz en el mundo, por la Iglesia, la salud, la familia, los enfermos. Aunque se hicieron numerosas entrevistas, pocas personas dijeron que rezaban por los gobernantes. Algunos manifestaron que veían extraño la oración por los gobernantes porque es muy difícil ayudarles en la gran responsabilidad que tienen, más bien lo que hacían era criticarlos o insultarlos.

