Ricos y pobres

Estamos en una sociedad que se ha olvidado de la compasión y de llorar con quienes lloran y Jesús dice que una vida vivida en ... el egoísmo y el aislamiento es una vida perdida, fracasada y sin sentido. La parábola no tiene matices, nos pone la historia de un hombre rico y el pobre Lázaro, que representan una sociedad donde hay personas que viven cómodamente, con lujo y abundancia, y muchísimas personas sin recursos ni futuro, abandonadas en la miseria, sin pan, educación, dignidad y amor. Podemos poner mil razones para justificar esto, podemos inventar excusas para explicar esta situación... Pero es un escándalo insoportable.

La parábola no habla de la otra vida, el evangelista no nos dice si Lázaro era cursillista, catequista o muy piadoso, solo dice que era pobre y tampoco dice que el rico fuese malo, ladrón o explotador, solo dice que no vio a Lázaro junto a su puerta. El dinero levanta muros que dividen a la humanidad, y se olvida de los lázaros que están en el portal. No se ven las cosas igual desde una chabola que desde un palacio.

La diferencia entre el rico y el pobre no es sólo individual, se da entre países del Primer y del Tercer Mundo, y millones de personas esperan a nuestra puerta una solución justa, que nunca llega. ¿Dónde está la división entre ser rico o pobre? Es difícil situarlo en una cantidad o en otra, porque depende de con quien se compare. En comparación con el Tercer Mundo todos somos ricos.

Y, no es tanto dónde nos situamos nosotros sino en la actitud ante las necesidades de los demás. La mayoría no somos ricos, pero parece que somos aspirantes. Porque en este mundo no hay zonas libres del mal, de muerte ni de pobres como Lázaro. Es la batalla que tenemos que ganar, pero hay pocas armas para luchar contra la pobreza. La riqueza puede ser peligrosa cuando se pone como el centro de la vida, porque nos hace indiferentes, insolidarios y nos impiden ver a los necesitados.