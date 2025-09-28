El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
La buena noticia

Ricos y pobres

Javier Vilumbrales

Javier Vilumbrales

Domingo, 28 de septiembre 2025, 02:00

Estamos en una sociedad que se ha olvidado de la compasión y de llorar con quienes lloran y Jesús dice que una vida vivida en ... el egoísmo y el aislamiento es una vida perdida, fracasada y sin sentido. La parábola no tiene matices, nos pone la historia de un hombre rico y el pobre Lázaro, que representan una sociedad donde hay personas que viven cómodamente, con lujo y abundancia, y muchísimas personas sin recursos ni futuro, abandonadas en la miseria, sin pan, educación, dignidad y amor. Podemos poner mil razones para justificar esto, podemos inventar excusas para explicar esta situación... Pero es un escándalo insoportable.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Denuncias a una pareja de Contrueces, en Gijón: «Tengo miedo de salir sola a la calle. No se puede vivir así»
  2. 2 Investigan la muerte de una mujer de 30 años que se despeñó en Picos de Europa
  3. 3

    Una mujer de 89 años, viuda y vulnerable, en lucha judicial por echar a sus inquilinos en Avilés
  4. 4 Un conductor arrolla a un matrimonio en Gijón «deslumbrado por el sol»
  5. 5 ¿Hasta cuándo durará el buen tiempo en Asturias?
  6. 6

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  7. 7 Fallece de forma repentina Elena Villagrasa, directora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
  8. 8

    «El palacete de Capua, en Gijón, es el escenario perfecto para una película»
  9. 9 Oviedo y Vegadeo están de suerte: toca parte del primer premio de la Lotería Nacional
  10. 10 A prisión una madre y sus dos hijas por regentar un narcopiso en Langreo: se enganchaban a la luz y tenían una tienda campaña como fumadero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Ricos y pobres