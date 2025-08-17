Unidad en la diversidad

Una idea fundamental en el evangelio de hoy es el mensaje de Jesús «la paz os dejo, mi paz os doy. No como la da ... el mundo». La gente damos la paz en saludos y despedidas. Pero paz que es sinónimo de felicidad, la paz de Jesús no es solo prosperidad económica, sino la que sale de un corazón limpio y sano. Donde hay resentimiento e intolerancia, desde actitudes de hostilidad y agresión, no hay verdadera paz. Todos la deseamos y la buscamos, pero no siempre somos capaces de conseguirla. Pero con respeto y comprensión, acercando posturas, sin exclusión de nadie y respetando las diferencias, fomentaremos lo que nos une, y no lo que nos diferencia y separa.

Tenemos la responsabilidad de buscar la unidad, pero sin renunciar a ser críticos, a pensar diferente, buscando lo mejor para la Iglesia y para la sociedad. La gente tiene muchas cargas encima, para ponerle encima otras cargas basadas en nuestras opiniones ideológicas o religiosas. Porque la unidad no es uniformidad. Ese problema ya existía en la primitiva iglesia cristiana. Los gentiles cristianos aceptaban unas normas para convivir con los judíos cristianos y de las dos partes tuvieron que ceder un poco para conservar esa unidad. Vale la pena ese esfuerzo para solucionar las diferencias actuales en la Iglesia.

Jesús y los apóstoles eran judíos, su herencia y su cultura eran el Antiguo Testamento, el templo, el sábado y la sinagoga. Al crecer la Iglesia crecían los problemas y las diferencias. Los nuevos cristianos querían la iglesia de Jesús, no la de la sinagoga. Eso sigue hoy día bajo otras formas y con otros nombres, entre iglesias cristianas y dentro de la iglesia católica. Se nos olvida el ejemplo de la primera comunidad: buscar la unidad en la fe, buscar lo esencial, el fundamento, la piedra angular. Saber escuchar, saber comprender es esencial. Y en lo que no es esencial, dejemos que florezca el espíritu en la diversidad y la pluralidad.