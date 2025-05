No existe empresa, ni partido político, ni movimiento artístico o cultural que no tenga bien clara su identidad, su marca o sus siglas, por las ... que, en ocasiones, sabemos si se trata de un producto de buena calidad. Los discípulos de Jesús tenemos nuestra identidad cristiana: 'el amor'. Estamos en una sociedad que pone uniformes para distinguir el trabajo de las personas. El hombre vestido de blanco es el Papa, el uniforme del niño en la escuela, o la cajera del supermercado, el de los bomberos… damos más importancia a los uniformes, a lo exterior, a las apariencias que a la realidad, damos mucha importancia a las normas, a las leyes porque nos indican quien tiene el poder y la autoridad.

Jesús nos pone un uniforme que nos identifica en la sociedad: «Amaos unos a los otros como yo os he amado». Hay muchos uniformes en la vida, pero el Evangelio lo simplifica y lo reduce a uno: el amor que, en realidad, no es un problema porque creyentes y no creyentes hacen grandes gestos de amor; el problema es «como yo os he amado», eso es lo más difícil, hasta dar la vida, hasta la cruz.

Pero además de esta llamada tenemos otras muchas que nos pueden llevar a caminos de fracasos o desilusión; nos atrae el camino de la fama, el dinero, el poder y son sendas que pueden falsear el contenido más hondo de esta palabra. Hay que distinguir entre amores que matan y el amor que salva, entre el amor de aventura y el amor para siempre. Hay revistas de amor, canciones de amor, cartas de amor. Hay quien llama amor al contacto fugaz de dos personas, vacías de ternura y afecto o se convierte en una hábil manera de someter a otros por intereses egoístas y hay quien ve en el amor un refugio y un remedio para la soledad. Al cristiano se le conoce en la familia por ser comprensivo y cariñoso; en el pueblo porque es un buen vecino, pendiente de los demás, no está cerrado en su bienestar y sabe estar atento a los problemas y necesidades de los demás.