La fiesta de Cristo Rey fue instituida por el Papa Pío XI en diciembre de 1925, en la encíclica 'Quas Primas'. Pío XI quiso proponer ... al mundo, que se recuperaba de la Primera Guerra Mundial, un retorno a Cristo y realzar los valores cristianos como la paz, el servicio, el perdón… que solo Cristo puede dar. Cuando éramos pequeños al hablar de Dios, lo primero que nos decían era la idea de un Ser Supremo, creador, infinito, eterno y diferente de nosotros, los humanos. Era lo propio de una iniciación en la vida cristiana y nos explicaban como los santos podían tratar a Jesús de tú a tú, y nos invitan a conversar con Él como si se tratara de un buen amigo que nos ayuda en todos los aspectos de la vida.

La solemnidad de Cristo Rey podría entenderse como un intento de la Iglesia, a inicios del S. XX para ser comparada con los Estados monárquicos y que reconocieran oficialmente a Jesucristo como Rey de reyes; eso llevaría a reconocer el poder temporal del Papa sobre los demás soberanos y sus Estados. Pero cuando Jesús dice: «Tú lo dices: yo soy rey. Para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz», no se está refiriendo a poderes políticos, es otro tipo de 'reino'.

Otra cosa es la historia de la Iglesia cuando se pone al mismo nivel que los reyes de este mundo, queriendo seguir con un poder absoluto; y aún hoy, en algunos aspectos, sigue funcionando como una monarquía absoluta. No es, y no puede ser, como una monarquía de este mundo, no se rige por los mismos esquemas; un ejemplo puede ser lo que nos dice Jacob William: «En la Iglesia no hay democracia, ni puede haberla; no gobierna nadie que no sea Cristo, el único santo de toda santidad. Él tiene el poder absoluto y no necesita contrapesos propios de la democracia. La Iglesia está dirigida por el Espíritu y no por los hombres, y precisamente el Papa de turno». En la viña del Señor hay de todo, pero es bueno corregir al equivocado.