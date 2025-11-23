El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La viña del señor

Javier Vilumbrales

Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La fiesta de Cristo Rey fue instituida por el Papa Pío XI en diciembre de 1925, en la encíclica 'Quas Primas'. Pío XI quiso proponer ... al mundo, que se recuperaba de la Primera Guerra Mundial, un retorno a Cristo y realzar los valores cristianos como la paz, el servicio, el perdón… que solo Cristo puede dar. Cuando éramos pequeños al hablar de Dios, lo primero que nos decían era la idea de un Ser Supremo, creador, infinito, eterno y diferente de nosotros, los humanos. Era lo propio de una iniciación en la vida cristiana y nos explicaban como los santos podían tratar a Jesús de tú a tú, y nos invitan a conversar con Él como si se tratara de un buen amigo que nos ayuda en todos los aspectos de la vida.

