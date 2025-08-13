Once años de cooperación y amistad

Al concluir una de las etapas más significativas de mi vida, deseo expresar –con gratitud y orgullo institucional– el honor que ha supuesto para mí ... servir, durante once años, como cónsul de los Estados Unidos Mexicanos en las provincias de Asturias y León. Durante este intenso periodo, mi tarea primordial fue brindar protección, asistencia y orientación a la comunidad mexicana residente, convirtiendo a este consulado en un refugio de acompañamiento, solidaridad y soluciones ante sus inquietudes. En cada desafío procuré honrar los valores y el espíritu de servicio público que inspiran al Gobierno de México, velando para que cada compatriota encontrara respaldo y empatía en una tierra extranjera. Desde el primer día, entendí que nuestra labor consular trasciende lo administrativo: es un lazo afectivo y diplomático que une a dos naciones hermanas. Por ello, asumí con especial empeño la misión de fortalecer las relaciones bilaterales e institucionales entre México y España, impulsando proyectos de desarrollo, cooperación económica y cultural, y generando oportunidades para industriales españoles que deseaban hacer crecer sus negocios al otro lado del Atlántico.

A lo largo de estos años, contribuí a exhibir y dar a conocer la riqueza cultural y económica de México mediante exposiciones, conferencias y actos que acercaron nuestra realidad y tradiciones a la sociedad asturiana y leonesa. Queda en la historia de esta oficina consular la colaboración con los astilleros asturianos y armadores mexicanos, que tanto beneficio ha traído a nuestra querida Asturias y que, recíprocamente, ayudó a impulsar la construcción naval mexicana.

El apoyo a los promotores de la recuperación del Museo de la Emigración, Archivo de Indianos de Colombres, símbolo palpable de entendimiento mutuo y colaboración recíproca.

Acompañé a la cancillería, a través del Fondo de Cultura Económica, en el embrión de lo que llegaría a ser la Casa de México en España, hoy el mayor referente mundial de cultura mexicana en el exterior. Uní a la comunidad mexicana y asturiana en el memorable arribo del buque escuela de la Armada mexicana al Puerto de Gijón. Pero lo que más me enorgullece ha sido asumir la gestión que permitió respaldar con éxito la concesión del Premio Cervantes al gran maestro de las letras mexicanas, Fernando del Paso.

Todos estos logros se alcanzaron gracias a una red de alianzas institucionales y humanas, tejidas con respeto y visión de futuro. Nada de esto habría sido posible sin la colaboración y el respaldo decidido de algunos grandes empresarios de raíces asturianas y leonesas, quienes deci dieron revertir en su segunda patria el éxito que su esfuerzo y trabajo les deparó en México. Cito aquí a Antonio Suárez y a Valentín Díez Morodo como valedores principales.

No quiero perder la oportunidad de expresar mi reconocimiento profundo por su dedicación y apoyo a México: a la Delegación del Gobierno de España en Asturias y a la Policía Nacional, al Gobierno del Principado de Asturias y todo su equipo de abnegados funcionarios, la Guardia Civil, a los alcaldes de los ayuntamientos de Gijón, Oviedo y Avilés, así como a los de tantos pueblos asturianos que nutrieron a México con emigrantes que enriquecieron nuestra nación, a los medios de comunicación actores fundamentales de transmisión de la promoción del acervo cultural. Su apertura, compromiso y respeto hacia la labor consular mexicana han sido esenciales para fortalecer lazos y resolver retos, incluso en situaciones complejas o de emergencia.

Mi gratitud eterna será para la comunidad mexicana, cuya confianza ha sido mi mayor motor; para quienes acudieron a este consulado en busca de ayuda y consejo; y para todas las personas e instituciones que acompañaron nuestro esfuerzo común.

Ahora, al iniciar un nuevo capítulo en mi vida profesional, llevaré siempre en el recuerdo la dignidad y el compromiso con los que defendí la imagen y los intereses de México. Reafirmo mi lealtad al servicio público y doy las gracias de corazón por permitirme contribuir, desde Asturias y León, a la amistad y cooperación entre nuestras queridas naciones.