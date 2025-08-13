El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Once años de cooperación y amistad

Jesús Gutiérrez

Excónsul de México para Asturias y León

Miércoles, 13 de agosto 2025, 02:00

Al concluir una de las etapas más significativas de mi vida, deseo expresar –con gratitud y orgullo institucional– el honor que ha supuesto para mí ... servir, durante once años, como cónsul de los Estados Unidos Mexicanos en las provincias de Asturias y León. Durante este intenso periodo, mi tarea primordial fue brindar protección, asistencia y orientación a la comunidad mexicana residente, convirtiendo a este consulado en un refugio de acompañamiento, solidaridad y soluciones ante sus inquietudes. En cada desafío procuré honrar los valores y el espíritu de servicio público que inspiran al Gobierno de México, velando para que cada compatriota encontrara respaldo y empatía en una tierra extranjera. Desde el primer día, entendí que nuestra labor consular trasciende lo administrativo: es un lazo afectivo y diplomático que une a dos naciones hermanas. Por ello, asumí con especial empeño la misión de fortalecer las relaciones bilaterales e institucionales entre México y España, impulsando proyectos de desarrollo, cooperación económica y cultural, y generando oportunidades para industriales españoles que deseaban hacer crecer sus negocios al otro lado del Atlántico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Más de 14.800 jóvenes asturianos ni estudian ni trabajan ni buscan empleo
  2. 2 Un incendio en Cangas del Narcea amenaza a casas y viñedos y obliga a elevar el nivel de alerta en Asturias
  3. 3

    Los menores trasladados desde Canarias ya están en Gijón: «Hacemos un llamamiento a la calma. Son chicos en situación de mucha vulnerabilidad»
  4. 4 Restricciones al consumo de agua: aumentan los concejos de Asturias que prohíben acciones por la escasez de lluvia
  5. 5 El autor del incendio de Ávila en el que murió un bombero lo habría provocado por interés laboral al trabajar en extinción
  6. 6

    Nacho Castro, candidato a entrenar al Real Avilés
  7. 7

    Gijón ya tiene las propuestas para la playa verde del Rinconín
  8. 8 Las entradas del Real Oviedo - Real Madrid, a 200 euros
  9. 9 Bonnie Tyler se sube hoy al escenario de Poniente, en Gijón
  10. 10

    La ministra Elma Saiz, sobre el traslado de menores migrantes a Gijón: «No han pasado ni 24 horas y ya hemos tenido que retirar una pancarta nazi»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Once años de cooperación y amistad