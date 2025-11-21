Una piscina que era un espectáculo

Aquellos años en que apenas se conocía una piscina en Gijón, en la Laboral ya teníamos una para disfrute de todos los alumnos. Recuerdo que ... la época de baños comenzaba con las fiestas patronales del centro, allá por el primero de mayo, nuestro patrono San José Obrero. Cuando finalizaban estas celebraciones, la piscina quedaba abierta para el baño hasta final de curso y luego, durante el verano, para disfrute de los gijoneses.

Había cursillos para aprender a nadar ypruebas deportivas de verano, entre otras actividades. Durante las fiestas patronales era todo un espectáculo la afluencia de compañeros apostados alrededor de la piscina para ver o participar en las pruebas de agua: desde la cucaña del ramo sujeta en los puentes a suelta de patos y otros juegos en el agua. El baño era libre por las tardes pero organizado por divisiones. Había un total de diez. No disponíamos de vestuarios, así que los internos ya veníamos en albornoz y toalla desde los dormitorios. Teníamos que respetar el horario de baños para contar con tiempo para cambiarse y volver al estudio. No existía la figura del socorrista. Íbamos cada uno a su libre albedrío, alguna vez estaba presente algún jesuita o educador.

En la piscina de la Laboral que ahora se plantean recuperar de su abandono había tres trampolines: dos pegados al suelo del vaso, izquierda y derecha, y uno central a varios metros de altura que era para los más osados. La zona de los trampolines mide cuatro metros, hoy día sería impensable, no estaría homologado. En este punto más de uno y de dos fueron rescatados de ser ahogados. Todavía recuerda nuestro compañero Raúl como lo sacaron medio inconsciente.

Para comenzar la época de baños, durante muchos años, se limpiaba el vaso de la piscina con los medios que había entonces: máquina de fregar eléctrica, cepillos de barrer, manguera de agua y a frotar. Luego, una mano de pintura y listo para el llenado. Este era el mantenimiento que necesitaba y por no llevarlo a cabo durante años ahora requiere de una gran inversión.

Hay que tener en cuenta que la piscina solía estar vacía desde septiembre u octubre hasta mayo y había que echar andar la maquinaria y todo este mantenimiento a punto para volver a funcionar.

Recuerdo que para un chaval de Sama de Langreo, era todo una novedad. Amén de río Nalón y la Chalana en Laviana, no veíamos una piscina tan cerca. Sólo una en Péngamo, La Felguera, abierta en 1966. Era toda una gozada para nosotros el disfrute de los baños, yo no perdonaba un día. En una ocasión, nos castigaron sin piscina a unas cuantas mesas en el comedor porque alguien tiró pan y escondió la mano. Acabamos todos castigados sin piscina. Yo fui sólo al despacho del Prefecto de entonces, el padre Alonso, alias 'el pasos' . En el despacho: «Padre nuestra mesa no fue y nos castigó el hermano Gárate sin piscina». «¿Quién fue?» «No lo sabemos, el pan venía de otra zona. Dile al hermano Gárate que te he levantado el castigo. Graciassss padre». Luego disfrutamos todos del baño durante todos los años de internado. Hasta cinco.