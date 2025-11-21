El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Un grupo de antiguos alumnos de la Laboral en los años 70, en uno de los puentes de la piscina, con la cucaña.
Análisis

Una piscina que era un espectáculo

Jesús Jiménez

Secretario de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Laboral

Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Aquellos años en que apenas se conocía una piscina en Gijón, en la Laboral ya teníamos una para disfrute de todos los alumnos. Recuerdo que ... la época de baños comenzaba con las fiestas patronales del centro, allá por el primero de mayo, nuestro patrono San José Obrero. Cuando finalizaban estas celebraciones, la piscina quedaba abierta para el baño hasta final de curso y luego, durante el verano, para disfrute de los gijoneses.

