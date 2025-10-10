El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

José Barreiro, en 1945. F. J. BARREIRO

Breve diario de una reparación: la vuelta a casa de José Barreiro y su familia

Jesús Sanjurjo

Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00

Comenta

En un ejercicio de Memoria activa, el domingo día 5 de octubre, un grupo de asturianas y asturianos en representación de la Fundación José Barreiro, ... la Federación Socialista Asturiana-PSOE, la UGT-Asturias y las Juventudes Socialistas de Asturias, nos pusimos en camino hacia Chaum, pequeño municipio en las faldas del Pirineo francés de la región de Occitania, en el departamento del Alto Garona, que tantos compatriotas españoles exiliados acogió tras la guerra y durante la dictadura franquista.

