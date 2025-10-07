El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La SEPI y el pelotazo del peaje del Huerna

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales es una empresa pública española de la que dependen todas las demás. Es el personaje más malvado en la historia de la prórroga y venta del peaje del Huerna y de las autopistas gallegas

Joaquín Arce

Martes, 7 de octubre 2025, 21:24

Comenta

Poco a poco, los medios de comunicación y la sociedad asturiana, gracias a los informes de la UE, se irán dando cuenta de que la ... prórroga, prematura e innecesaria, del peaje del Huerna y de las autopistas gallegas por 29 años más fue un simple pelotazo, similar a los muchos que se dieron en aquella época en España, especialmente en el campo de las recalificaciones urbanísticas. La extraña prórroga que se aprobó en el año 2000 y afectaba a los años del 2021 al 2050 se hizo incumpliendo la legislación de contratos públicos en varios aspectos, como ha señalado la UE tras la acertada denuncia de Dani Ripa, y especialmente la norma que exige mantener el equilibrio del contrato entre las partes. Se hizo así con un único fin: generar mucho valor en la empresa propietaria de las concesiones de las autopistas, la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), para poder venderla después lo más cara posible.

