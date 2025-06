Mi hijo no se merecía esto

El pasado sábado estuve en Gijón con la alcaldesa, doctora Moriyón, John y varios concejales inmortalizando a mi hijo Ignacio en la pista de skate. ... Muchas gracias, pero viví un incidente muy desagradable que relato. El sábado estuve en Gijón, en el skate park de Cimadevilla, donde descubrimos una placa con el nombre de mi hijo Ignacio Echeverria. Me sentí muy bien por las atenciones de la Corporación municipal y otras personas que presenciaron el acto, entre otros mis hermanos y familiares. Tengo que dar las gracias a la alcaldesa, doctora Moriyón, y a los miembros de su Corporación que estuvieron presentes. También a mi familia y a otras personas que vinieron a hacerle un homenaje a Ignacio. Desgraciadamente el homenaje a mi hijo Ignacio Echeverría Miralles de Imperial, que era un hombre bueno, se vio empañado por una decena de personas ruidosas que aprovecharon la presencia de la alcaldesa para molestar e hicieron imposible que la alcaldesa y el concejal de Deportes, dijeran unas palabras en torno a su impresión sobre mi hijo Ignacio. Creo que tanto Ignacio merecía esas palabras, como ellos merecían decirlas.

Por la edad de los alborotadores, sospecho que no eran gente del entorno del mundo del patín, sino un grupo que quiere hacer oposición a un gobierno municipal que no le gusta. Sé que es legítima la expresión de la disconformidad con las autoridades y yo la expreso muchas veces, pero el escándalo se hizo a un acto en honor a mi hijo Ignacio, que, como dije, era un hombre bueno y se merece un respeto que no se le tuvo. Cuando vi el cariz que estaban tomando las cosas, la preocupación por el deslucimiento del acto que se avecinaba y la preocupación de las autoridades municipales, me acerqué a la zona donde estaban los alborotadores y les dije que era el padre de Ignacio. Que suponía que me iban a dejar hablar. Me dijeron que la cosa no iba conmigo que era con la alcaldesa.

Finalmente, se suspendieron los discursos de las autoridades municipales, yo decidí decir unas palabras a los presentes, tengo que reconocer que se me permitió hablar y no fui interrumpido, fui aplaudido por todos los presentes.

Los alborotadores fueron identificados por la Policía municipal. Y curiosamente un vecino se asomó a la ventana y gritó que la Policía, cuando en las pistas había escándalo y llamaban, nunca venía. Es decir, se quejaba del escándalo que se formaba en las pistas y la no represión por parte de la Policía municipal a esa queja a la actividad de la pista, los que decían defender la pista aplaudieron, cosa que me llenó de estupor.

Alborotadores

Sé que una decena de alborotadores movilizados con pancartas en una España en la que se han hecho escraches con cientos de violentos a mujeres embarazadas, a Begoña Villacís, de ocho meses, a la que se le tiraron delante personas, para que se cayera, no tiene importancia y hay quien me dice en mi entorno que no me debo hacer eco. Pero yo creo que Ignacio da mucho a España, en concreto al mundo de l patín, y desde el primer momento fue reconocido con su medalla por la Federación de Patinaje y con el campeonato de España de Surf, la Vaca Gigante-trofeo Ignacio Echeverria. ¡No hay derecho!

No estoy acostumbrado a expresar quejas por la 'Causa de Ignacio' absolutamente reconocida, es una pena que en esta fase de mi vida, la cual se está acabando, me vea obligado a salir en defensa de unas autoridades que fueron agredidas a gritos y a la memoria de mi hijo Ignacio, que debería ser para todos irreprochable.

Sigo y seguiré, mientras tenga fuerzas, exponiendo públicamente a mi hijo. Solamente, me resta dejar un homenaje a la 'vida', 'vie' en idioma francés, que tanto significó para mi hijo Ignacio. Esta palabra 'vie', como siglas, encierra su esencia, la esencia de Ignacio. Valentía. Integridad. Entereza. Lo hago por defender esos valores y propagarlos en nuestra sociedad.

Por ello, me gustaría que las personas que boicotearon el acto se avergüencen de su conducta, eso las haría mejores, si no es así es que no tienen solución. Solo me falta pedir comprensión a mi queja, la de una persona que está exponiendo públicamente a su hijo, intentando que su muerte sea útil a la sociedad. Creo que la campaña que hago es loable y no debe ser utilizada por intereses espurios, como lo fue por unos revoltosos en la ciudad de Gijón.