Como el agua

La vida va unida al agua, ya que sin agua no hay vida. Una vez descartado que en la luna no hay lunáticos, aunque sí ... abunden en la tierra, existe el empeño de mandar sondas para ver si en algún sitio se encuentra agua, aunque sean residuos de hace un millón de años. Tal como nos anuncian, el porvenir para Asturias es que se instalen o se reactiven industrias, estando de moda en estos tiempos las que tienen que ver con la defensa. Antes se decía llanamente fabricar armas para la guerra, cañones en Trubia y ametralladoras en Oviedo. Es el proyecto más fiable a corto plazo, aunque a muchos no les guste, pero corresponde al mundo en que nos ha tocado vivir.

Otras guerras que no son cruentas parece que las estamos perdiendo, como ese desmantelamiento industrial que no cesa, y cuando escribo este panfleto ya se anuncia para Duro Felguera un desenlace funesto, sin retorno. Cuesta hablar del deterioro de una empresa cuyo nombre nos acompañó durante toda una vida, pero los que ya tenemos un montón de años hemos visto caer en Gijón ese enjambre de chimeneas desde Veriña a Fomento. Quedan los nombres, que para los jóvenes ya poco significan: Azucarera, Curtidora, La Algodonera, Loza, La Bohemia, La Estrella, Moreda, Avello… y cuatro astilleros. Estamos en tiempos de pérdidas y derrotas, pero hay proyectos, al parecer. Ojalá que se cumplan. Vuelvo en este caso a retomar lo del agua. Ya hay una empresa que dice que en caso de que se instale necesitará abundante agua potable. Del agua potable ya nadie se acuerda en Gijón, después de que en los años sesenta del siglo pasado llegaran las tuberías desde el río Narcea hasta Serín. En muchos edificios antiguos aún se conservan los depósitos en los áticos para almacenarla, cuando se hacían los cortes por la noche. Ahora el agua que usamos llega en su mayoría del alto Nalón, de los almacenamientos de Tanes y Rioseco, pero mi viejo amigo Alberto Álvarez Rea ya nos anunció cuando era gerente de Cadasa que el centro de Asturias estaba abocado a quedarse sin agua si venía un año de pertinaz sequía. Algo tan posible como éste que soportamos de arrasadoras lluvias, aunque por el Norte parece que nos estamos librando. Para reforzar el almacenamiento de agua se propuso construir el embalse de Caleao, esencial para que no hubiera escasez en un mal año, y de paso aportaría más agua para la hidroeléctrica sin necesidad de bombeo. Resulta que los de siempre sacan a colación, entre otros impedimentos, que por esa zona circulan osos y les cortarían el paso. Posiblemente el último oso que cruzó el río de Caleao fue el que mató al rey Favila, pero qué se le va hacer. El empleo en Asturias aumenta en dos sectores: los funcionarios y la hostelería. Ahora, los pueblos y barrios saturados por la emigración y el turismo los denominan tensionados, y de ello se derivan conflictos y alquileres por las nubes. Hay ofertas por mes de hasta de 10.000 euros. Y vuelvo a insistir con el problema del agua: que si el porvenir es el turismo y el 'echa sidra nesi vasu', se necesita como el agua tener más agua por si cualquier año a las nubes les da también por irse de vacaciones. Y por último, quiero reproducir lo que escuché a gente muy enterada. Baste ese refrán que dice, agua que has de beber no la uses para entretener. O sea, un disparate navegar en el embalse de Tanes.

