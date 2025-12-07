El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Desde un barrio de Candás

José Marcelino García, aparte de gran escritor, pertenece a esa estirpe de hombres honestos, en el mejor sentido de la palabra buenos

Joaquín Fuertes

Joaquín Fuertes

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Cómo dice 'Irma la dulce' en la gran película Billy Wilder: «Por las calles andan a sus anchas los maleantes: en cambio, a las que ... damos un poco de amor nos persiguen como delincuentes y nos encarcelan». El único consuelo que les puede quedar a la Irma de Wilder o a la Cabiria de Federico Fellinni es que según el evangelio de San Mateo estarán por delante en el reino de los cielos de tanto hipócrita y mercachifle, que caminan por el mundo como elefantes cargados de bondad. Se pone uno a escribir y le vienen a la cabeza las andanzas de los maleantes de la política, insistentemente contadas por las orquestas de trompetistas de las distintas televisiones y radios. Admitiendo a estas alturas, ya harto, que todos deben de tener razón. Y como el mundo está mal hecho, y no sé si existirá ese cielo para colmar de dichas a los que sufren por la culpa de canallas, nos limitaremos a aborrecer a los que vinieron a este mundo para emporcarlo, en vez de convertirlo en algo mejor. Incluso a esos que ponen una semilla de bondad cuesta hacer mención, para que la merecida alabanza no trascienda sin su permiso. Me gustaría dar el nombre y los apellidos de aquel que los fines de semana recorría más de 200 kilómetros para traer el agua de la fuente que su madre moribunda creía que le podía aliviar del dolor. Serviría cualquier agua, que la mujer no la distinguiría, como todo placebo, pero él porfiaba con nosotros que jamás engañaría a su madre. O esos chavales, que veía aparecer por turno camino del instituto cargados con dos mochilas: la suya y la de la compañera con enanismo. O la empleada de supermercado que, sin conocerme más que de vista, tiró de monedero cuando notó que me había olvidado la cartera. A todos ellos –como dice la canción de George Brassens– que el buen Dios los siente a su lado. Si es que está.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Gijón blinda sus calles en Navidad por el nivel cuatro de alerta terrorista
  2. 2 Un nuevo fallecido activa las alertas por el problema de las personas sin techo en Gijón
  3. 3 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  4. 4 Fallece Marisa Santiago, cofundadora Grupo Lacera
  5. 5 Emilio Tuya, la calle del Molino y también la del Grupo
  6. 6 Alice Campello, una invitada de lujo en la boda en Asturias de una conocida joyera
  7. 7 Cazorla pide perdón tras su primera roja directa en 843 partidos: «Toca aprender y levantarse»
  8. 8

    El anestesista detenido por la muerte de la niña sustrajo los sedantes del Hospital de Manises
  9. 9 Gelabert vuelve a rescatar al Sporting
  10. 10 Cambios en el precio del tabaco, con subidas de más de 20 céntimos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Desde un barrio de Candás