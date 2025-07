Carne congelada

Los científicos, por riguroso turno, puesto que hay cola para examinarlo, han averiguado que Ötzi, el ciudadano que dispone para él solo de un edificio ... en Bolzano, era intolerante a la lactosa, tenía problemas cardíacos, artritis, dientes con caries, parásitos intestinales y las rodillas hechas polvo. No olvidemos que Ötzi apareció en 1991 en un nevero que se estaba derritiendo. Lo encontraron unos montañeros alemanes en la frontera entre Austria e Italia, y aunque hubo un lío diplomático para ver a quién pertenecía tan ilustre ciudadano, los italianos lo zanjaron arramblando con él. Desde entonces al pobre hombre no han dejado de hacerle toda clase de averiguaciones, acompañadas de algún desmentido. Los expertos habían sacado en conclusión que Ötzi, que vivió hace más 5.000 años, ya fumaba, porque tenía los pulmones dañados por antracosis. Alguien puso sentido, diciendo que lo que le había ocurrido al hombre de las nieves era haber respirado el humo de las hogueras. Lanzaría esputos negros, como hacíamos los que caminábamos por las viejas siderurgias. En eso nos parecemos algunos al pobre Ötzi. Como también sufrir daños en las articulaciones. Pero lo suyo era por obligación, subir y bajar montes, y lo nuestro, como senderistas, por descender a toda leche por los pedreros.

Cuando veo en programas divulgativos de la televisión a los antropólogos examinando la momia de Ramsés II, y sacando conclusiones sobre su forma de vida y las causas de su muerte, pienso cómo nos recordarán a nosotros dentro de 5.000 años, los que echen la vista atrás. Verán por las fotografías guardadas que los humanos de ahora castigaban la piel con tatuajes, al igual que hacía el alpino Ötzi. Se asombrarán que los humanos de este siglo en que ahora vivimos, se murieran de enfermedades provocadas por ellos mismos, introduciendo sustancias tóxicas como el tabaco y el alcohol. Se reirán dentro de 5.000 años, viendo que aquellos antecesores suyos, en vez de buscar remedio a las enfermedades que los devoraban, pagaban una miseria a los que investigaban y se ocupaban de la salud, y un dineral a individuos que, vestidos con pantalón corto, corrían detrás de un balón. Aquellos humanos del siglo XXI, dirán los que nazcan dentro de cinco milenios, no han mejorado las costumbres desde los tiempos de Ötzi. Y si al hombre de los Alpes lo mataron de un flechazo, 5000 años después, o sea, en los años nuestros, los exterminaban con drones y misiles.

A mí me importa tan poco lo que ocurra dentro de 5.000 años como a Ötzi debe importarle que lo pinchen y zarandeen un montón de curiosos. Descubriendo lo que comía, y el haberse defecado de miedo por sus calzones de cuero cuando lo perseguían a flechazos. Otros dicen que era un valiente: que él mismo se arrancó la flecha que le lastimó el pulmón. Pero si a esos sucesores nuestros les ocurre lo que vaticinó Einstein después de una guerra nuclear, en ese futuro incierto volverán a pelearse como Ötzi, a flechazos y pedradas. A mí me tocó andar de escarpines y madreñas. Pero nada que ver con aquellas abarcas de piel de oso y polainas de corteza de abedul que usaban los alpinos. Quién sabe si aquel sujeto que nació entre Austria e Italia –de poco más de metro y medio de estatura– no fue un abuelo de Hitler o Mussolini. O de los dos. Antepasado de los pensadores de la Escuela de Viena o de los capos de la mafia napolitana. Lo único intemporal son los piojos de Ötzi, guardados en una vitrina.