Chapuza universal

Está visto que Francia ya no es lo que era, ni siquiera la mitad. Según encuestas fiables, la extrema derecha del FN ganará, si las cosas siguen así, por una mayoría aplastante en 2027. A lo peor se acaba la 'liberté, égalité y fraternité'

Joaquín Fuertes

Joaquín Fuertes

Domingo, 26 de octubre 2025, 02:00

Benjamín Franklin dijo en su tiempo –en razón de la aportación a la historia y por los favores recibidos– que todo hombre tenía dos patrias: ... la suya y Francia. Habría que ver lo que opinaba el inventor y político americano si levantara la cabeza y viera un país con un expresidente que entra en prisión, y que no es capaz de evitar que los ladrones roben por enésima vez en su principal museo. Y para colmo, según encuestas fiables y aceptadas por un periódico que se dice independiente como 'Le Monde', la extrema derecha del FN ganará, si las cosas siguen así, por una mayoría aplastante en 2027. Ya lo decía Manuel Alexandre, que hacía de fontanero en la película 'Tamaño natural' de Berlanga, rodada en Francia: «En España se hacen chapuzas, pero anda que aquí…».

