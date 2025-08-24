Un día cualquiera

El 17 de abril de 2004 era un día como otro cualquiera. A mí me dolía una rodilla, pero eso es algo que no debía ... importarle al común de los mortales, y mucho menos a los que me veían por el monte dejándome ir cuesta abajo por los pedreros. Me habían operado el menisco, y aunque no estaba para muchos trotes, podía conducir. Aproveché, por tanto, para llevar en coche a un pariente a esquiar en el puerto de San Isidro. El viaje de ida tuvo un pequeño tropiezo en Levinco, donde, como saben quienes lo conocen, hay una recta de medio kilómetro. El guardia civil hizo el saludo y sacó su libreta, por haber adelantado en raya continua. Lo cierto es que en el suelo embarrado no se veía ninguna raya. Hice el adelantamiento sin ver la señal, que no había. Ni tampoco vi al guardia, que apareció de improviso.

Quizá tuviera algún argumento para reclamar sobre la sanción; pero en mi memoria están aquellos 203 guardias civiles asesinados, y, sobre todo, una niña muerta en el cuartel de Zaragoza, llevada en brazos de un agente con la cara ensangrentada y la ropa hecha jirones.

Seis niños aquel día. Y otros cuantos llevados en blancos ataúdes, sin que los curas que dejaban peste de halitosis, como el que nos describe Fernando Aramburo en su novela 'Patria', tuvieran tiempo para un responso, porque bastante hacían con consolar a los pobres familiares que les metían a un preso entre rejas.

De aquellos niños, matados también con bombas, nadie enviaba fotos, que yo sepa. Olvidados o escurridos en la memoria, al contrario de los que mueren en el medio Oriente. Que también es una infamia, pero de mejor rédito para poder levantar la ceja contra Trump y Netanyahu.

En otras ocasiones, mientras esperaba por los que esquiaban subía al pico Toneo para mirar el mundo desde arriba. Como dicen los cuerdos a los locos, no sé qué se os perdió allí arriba. Yo tampoco lo sé: debe ser verdad lo de que la cabra tira al monte, y a mucha honra. Aquel día de abril de hace 21 años caminé hacia el lago ausente, que es un tramo asequible para un cojo, salvo la parte final. La mitad del camino lo hice con un hombre que debía de ser de León.

Era mayor que yo, así que a estas alturas me temo lo peor. Hablamos del tema del día, que no era otro que la toma de posesión de un presidente. El hombre en cuestión lo conocía, y su juicio no era político: sin acritud en la voz, lo consideraba un muchacho con pocas luces, al contrario que su padre que era un

brillante abogado. ¡Ay, cómo se equivocaba aquel pobre hombre! El muchacho que decía él, se nos ha convertido en una fiera, a la que los que no le tienen miedo deberían tenerlo.

Al alimón, les escuché en una tertulia a Javier Nart y Pilar Rahola calificarlo de bomba de relojería. Nunca mejor dicho: es una bomba de relojería andante, desde China a Venezuela, pasando por Turquía y Marruecos. Por todos los lugares donde más daño hace.

Su compadre Erdogán, con el que urdió la alianza de civilizaciones, ha conseguido borrar la Turquía moderna del gran Kemal Ataturk, tapando la cara de las mujeres y los frescos bizantinos de Santa Sofía. El de aquí se conforma con insultar a los presidentes de USA e Israel. Y como todos los tipos con suerte, tal vez se libre de las ostias que nos darán.