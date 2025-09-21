Los escribidores, hablando de los tiempos que corren, se acuerdan de la frase que dice Clint Eastwood en la película 'Sin Perdón': «Cuando le quitas ... la vida a un hombre, le quitas todo aquello que tiene». También hay otra frase famosa, cuando el protagonista llega a la taberna y ve el cadáver de su compañero expuesto en el exterior. Pregunta: «¿Quién es el dueño de esta pocilga?». Y al que responde le mete un plomazo, como dicen en México. Le reprochan a Eastwood que ha matado a un hombre desarmado, pero él les contesta que el que asesina a su amigo debería estar armado hasta los dientes.

Partidario de que nadie debería quitarle la vida otro, y soñador de la paz perpetua que preconizaba Kant, comprendo a los que me envían escritos y fotos aterradoras sobre lo que está ocurriendo en la franja de Gaza. Me duele la muerte violenta de cualquier persona –de los judíos también, por supuesto– y, sobre todo, si se trata de un niño.

Lo que pasa es que veo estos días a guerreros del gesto y la palabra en manifestaciones, que llevan muchos años con el hacha escondida.

Después de todo yo soy para lo bueno y para lo malo español, como se siente ciudadano de su país un portugués, un marroquí o un francés. No me considero apátrida, como es el parecer de algunos que ni siquiera pronuncian la palabra España.

Y por eso sentí rabia y dolor cuando vi cuatro niños asesinados en 1987 entre los 21 muertos de Hipercor en Barcelona. Sentí rabia y dolor viendo las fotografías de seis niños muertos, algunos sacados en brazos por sus padres, cuando volaron el cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza. Eso ocurrió el mismo año 1987. O los cinco niños asesinados en el cuartel de Vic en 1991. Se decía que para boicotear la Olimpiada que se iba a celebrar próximamente.

Dentro de los muros de la patria mía fueron asesinados niños y mayores, militares y civiles, sin excluir a mujeres embarazadas.

Nunca recibí por ningún medio mensajes diciendo que había que parar esa masacre, tan próxima. Sangre de nuestra sangre que regaba las tierras de España. Para cuando asesinaron los niños en Vic –la última masacre– el señor Javier Bardem ya había interpretado tres películas, y el señor Pedro Almodóvar había rodado doce; todas ellas alejado de lugares donde por ser quien es podían haberlo colgado de una grúa. No protestaron entonces, que yo sepa, él y los miles que salen ahora a las calles como plañideras de los muertos lejanos.

Por las calles de Madrid aún deben de quedar manchas de sangre, sobre todo en la cafetería Rolando, por donde ahora pisan aguerridos manifestantes y oradores de lengua fina.

En aquellos años de plomo se les alborotaba el ano, como decía mi querido Miguel Hernández, si alguien proponía hacer una película o montar una obra de teatro contra el terrorismo de ETA.

Nadie debería quitar una vida, porque significa despojar a una persona de todo aquello que tiene. Quitaron la vida aquellos que mataban, con el silencio cómplice de muchos otros, a gentes que hoy podrían estar salvándonos de delincuentes, ayudándonos a apagar incendios, socorriendo en el monte o en el mar… Pero les dejaron sin vida, y nuestras élites de la ceja en alto miraron para otro lado. O miraron solo para el cazo de la subvenciones. No es nada nuevo: en el pasado, debido a la conjura judeomasónica también hemos dejado de acudir a festivales. El mundo no se perdió nada.