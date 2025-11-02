El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Don Friolera

Hoy se echa de menos a alguien que, como Valle Inclán, fuera cronista de la política actual, para llevarla a los terrenos del esperpento, nada de un relato galdosiano, de prosa descuidada

Joaquín Fuertes

Joaquín Fuertes

Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00

Es posible que, por viejo, haya leído a Valle Inclán antes de los que ahora parecen enterarse de que entre los dos siglos pasados habitó ... estas tierras un escritor genial que igualó en grandeza a los más nombrados de la literatura universal. En las encuestas que hacía alguna revista a los críticos, entre las mejores novelas del siglo XX figuraba 'Tirano Banderas', junto al 'Ulises' de James Joyce, 'A la busca del tiempo perdido' de Marcel Proust y 'La montaña mágica' de Thomas Mann. Puedo presumir de pocas cosas, pero sí de la admiración temprana por la figura y obra de Don Ramón María del Valle Inclán, y mi primera peregrinación a Galicia no fue a Santiago, sino a Villa Nueva de Arosa, a la casa de nacimiento del genio, que allí nos ratificó una cuñada suya que estaba la habitación y la cama de los primeros llantos. Nada de las fantasías del escritor de haber nacido en una barca en mitad de la ría, ni en otras villas, como se han confundido apresurados literatos e historiadores.

elcomercio Don Friolera