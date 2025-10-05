El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Factor humano

Creo que tenemos demasiados ministerios, pero ya puestos debería existir uno más que se ocupara de las emergencias, para prevenirlas, afrontarlas y sobre todo formar a las personas

Joaquín Fuertes

Joaquín Fuertes

Domingo, 5 de octubre 2025, 02:00

Comenta

En un canal de televisión se dedican a hacer recuentos de los accidentes de aviación más importantes. España tiene el récord de las tragedias, con ... el mayor número de muertos de la aviación civil en el aeropuerto de los Rodeos de Tenerife. Pero hubo otro desastre en 1983, cerca de Barajas, en un avión colombiano de Avianca que procedía de París, en el que murieron 181 personas, y es al que quiero referirme. Porque después de todas las investigaciones, los peritos determinaron que muchas muertes podrían haberse evitado si hubiera un pasaje disciplinado y mínimamente instruido para las emergencias.

