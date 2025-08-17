El mismo final

En la obra del dramaturgo judío argentino Osvaldo Dragún 'Historias para ser contadas' todo discurre al principio con normalidad. Es lo que suele ocurrir en ... cualquier narración, desde el cuento más sencillo hasta las andanzas de los espíritus de Dante por el cielo y los infiernos. En la obra de Dragún se hace una sencilla presentación del protagonista: un hombre cualquiera, que se gana la vida vendiendo códigos para gente de leyes y leguleyos. Va gritando por las calles:

–¡Código de comercio! ¡Código civil…!

Como es un hombre de tantos, con vocación de sobrevivir, le puede ocurrir lo que me ha ocurrido a mí, por ejemplo: que en una mala hora le comenzaron a doler las muelas. Algo muy serio aguantar semejante dolor. Así que aconsejo que el que pueda evitar tener dolores, que lo haga. Y de paso, que pare también si está en sus manos llegar a viejo, porque la vejez y el dolor redundan y se acomodan en los cuerpos vencidos. De aquel dicho cartesiano: pienso luego existo, se puede extraer también que si estoy jodido significa que sigo vivo.

A este juan lanas de la obra de Dragún, como dije antes, le comienzan a doler las muelas. Le sale un flemón, que es cosa seria, y como consecuencia no puede abrir la boca. Si no abre la boca no puede gritar:

–¡Código de comercio! ¡Código civil!

Ese es su trabajo, y si no trabaja no come. Ustedes dirán, que por qué no acude al dentista. ¿Y de dónde saca el dinero el pobre hombre para semejante gasto? Ya tuvo que empeñar en otra ocasión el reloj y la licuadora de su esposa, que, por cierto, no le salió del todo comprensiva a la hora de enfrentar las penurias del marido. En los momentos menos oportunos, ella le recuerda que tenía que haber hecho caso a mamá, y casarse con aquel ingeniero que la pretendía, en vez de con un pelagatos que se deja acoquinar por un simple dolor de muelas.

–Abre la boca– dice ella. Y él contesta:

–No puedo y no puedo.

Al final el hombre hace los últimos esfuerzos por vender sus códigos, y al mismo tiempo que los transeúntes se compadezcan de su dolor.

–Oigan, me duele mucho este flemón, y tengo que trabajar. ¿A nadie le importa esta cara que tengo, hinchada como un globo? Debería importarles, porque cuando yo falte les va a faltar una pieza de este rompecabezas que es el mundo. Tengo mi casa, mi familia y un montón de esperanzas para el futuro. Ustedes pasan a mi lado como si nada, no se fijan en mi flemón. ¿Y tampoco les importo yo, tan siquiera un poquito.

El hombre discurre en medio del dolor, que los demás se desentienden y evaden porque el mundo no es perfecto. La vida, más bien se parece a lo que decía el Macbeth shakesperiano: una historia contada por un idiota, llena de ruido y furia, que no significa nada. Pero la imperfección humana, que hace que nada importe cuando te retuerces de dolor, tampoco puede proclamarse a gritos. El fanático que aguarda te dirá que la perfección la lleva en su marca ese profeta del desierto al que él venera. Si alguien lo ponía en duda en el pasado, le esperaba el potro de tortura y la hoguera. En los nuevos tiempos la civilización ha aportado los brazos de las grúas y otros inventos. Si una grúa sirve para izar un peso muerto, también por última vez a uno vivo.