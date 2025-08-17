El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El mismo final

El mundo no es perfecto. La vida, más bien se parece a lo que decía el Macbeth shakesperiano: una historia contada por un idiota, llena de ruido y furia, que no significa nada

Joaquín Fuertes

Joaquín Fuertes

Domingo, 17 de agosto 2025, 02:00

En la obra del dramaturgo judío argentino Osvaldo Dragún 'Historias para ser contadas' todo discurre al principio con normalidad. Es lo que suele ocurrir en ... cualquier narración, desde el cuento más sencillo hasta las andanzas de los espíritus de Dante por el cielo y los infiernos. En la obra de Dragún se hace una sencilla presentación del protagonista: un hombre cualquiera, que se gana la vida vendiendo códigos para gente de leyes y leguleyos. Va gritando por las calles:

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fuego de León llega a Degaña «descontrolado con 10 kilómetros de frente»
  2. 2 El fuego de León llega a Degaña «descontrolado con 10 kilómetros de frente»
  3. 3 Los fuegos que asolan los entornos naturales de Asturias tiñen el cielo de naranja en toda la región
  4. 4 Asturias advierte: «Nos quedan 48 horas complicadas por los incendios forestales»
  5. 5 Asturias arde de oriente a occidente: ya hay desalojos, el fuego obliga a sumar medios y cierra entornos naturales
  6. 6 La Lotería Nacional deja un segundo premio en Asturias
  7. 7

    Lección de primera para empezar
  8. 8 Ramón Méndez, responsable de Comunicación de Coca-Cola «Lo que está pasando con el cóctel de la Paloma es increíble»
  9. 9

    El Sporting y Daniel Luna, a cerrar su cesión tras esta jornada
  10. 10 Genestoso, en vilo: «Hemos resguardado a nuestros animales. El fuego sigue descontrolado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El mismo final