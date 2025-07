Limones de julio

Comenta Compartir

Parece que estamos en otro mes y en otra latitud. El viento solano trae los calores de lo profundo del Sahara, mezclado con el polvillo, ... que es como una premonición de la llegada del desierto. Parece que esto es nuevo, pero la memoria alcanza para recordar aquellos días similares a los de ahora, en que los bochornos preparaban las tormentas. Se veían venir las nubes negras, y eso era el preludio del siniestro total. No había nada a que agarrarse más que a las tradiciones y a las oraciones, incluso para los que la fe les nacía en aquel instante. Se sacaba la pala de madera de meter las hogazas al horno, y el rodillo, con el que se las arrastraba después de hornear. Había que dejar los artilugios en la antojana para que los vieran desde arriba, y la encargada de mirarlo era Santa Bárbara, a la que se le dedicaba la oración: Santa Bárbara bendita que en el cielo está escrita, con incienso y agua bendita. Algunos decían 'santa válvula'; no sé por qué, porque válvulas de fontanería no existían ni médico que nombrase las válvulas mitrales. Agua de la fuente del caño de piedra, y manzanilla aconsejada por un curandero.

El ama y el amo se pusieron de acuerdo –por una vez– de que ante amago tan grave de tormenta había que mandar a alguien de penitencia hasta la Virgen del Acebo; y para hacer más fuerza, se dijeron, que vaya descalzo. El meirazo, (mayorazgo) tenía sus privilegios. La moza, ni pensarlo: había que conservarla lozana para buen casamiento, y a nadie se le ocurriría destrozarle los píes. Una vez más llamaron al hermano menor, Lulín: –Chacho, si nos libramos del granizo y de que el agua no 'arroxe', tienes que ir andando descalzo hasta el Acebo, y desde Veiga Redonda los últimos metros de rodillas. Lulín lanzó para sus adentros una blasfemia, pero después de pensarlo dijo que iría, qué remedio. No era la primera vez que el hijo menor había ido al Acebo, como buen pagador de promesas. Cuando la vaca Mariesha se puso de parto –de un mal parto- en que la cría no acababa de salir, también miraron hacia la montaña donde se veía el santuario como un puntito en la cumbre. San Antonio, por una parte, y la promesa de penitenciar hasta el Acebo, por otra. El caso es que la vaca comenzó a quejarse como si fuera persona, con los ojos desencajados, pero al fin la ternerilla salió al exterior y hubo fiesta en los corazones. –Lulín –llamaron–, tienes que ir al Acebo. Hace tres años que estuve por última vez en el Acebo. Era un día de calima, y no pude enseñarle a los que conmigo iban, ni siquiera con prismáticos, la casa donde me nacieron. Todos mis malos recuerdos y alguno que otro bueno se esparcen por aquellos montes y valles, pero eso es algo que compete al que los carga sobre su conciencia y los diluye entre sus olvidos. Eran malos tiempos para la lírica y para todo lo demás en años de la posguerra. A mí me había tocado ver las rogativas hechas a la Virgen, por sanar de una enfermedad, librarse de un pedrisco o de la lluvia torrencial que arrasaba cosechas. Pero en mi primera infancia todavía recuerdo a los que se postraban de rodillas pidiendo a gritos que el hijo desaparecido en la guerra volviese a casa. La Virgen, con su rostro de cera y una lágrima pintada, permanecía en silencio.

