Todos tenemos en el recuerdo aquellos que fueron nuestros mejores años, aunque la memoria es como una criba que deja pasar algunas cosas y otras ... las borra, dejándolas como escorias para el inconsciente. Casi estoy seguro que los mejores años para Tomás Rodríguez, 'Tomasín', fueron aquellos que pasó en una celda sin frío ni goteras, lejos de las heladas y las nieves de Tineo. Si hay algo que iguala a todos los seres humanos es la cárcel y el cementerio. Una de las frases que se recuerdan de De Gaulle, fue la despedida que hizo de su hija con síndrome de Down, a la que quería mucho; tanto, que pidió que lo enterraran a su lado: «Aquí ya eres igual que todos», fueron las palabras que pronunció el general. Aunque al lado de la muchacha estuvieran marcados los más grandes epitafios, todos los genios que ha dado Francia y el mundo entero, son equiparables con una muchacha discapacitada una vez que entran en el ataúd.

Tomasín, despreciado y apaleado, descubrió también un día al entrar en la cárcel que allí era igual que todos. Un preso más, y que por fin se había visto libre de torturas y tormentos. Como dice la canción de uno de los 'Cuatro ases', Botón, que si no me equivoco también tenía origen vaqueiro, como Tomasín: «...vivo entre la flor ignorao, sin tener calor de naide, a non ser el del ganao». Así vivía nuestro hombre, entre estiércol puro y vivo, y con el calor que le proporcionaba el ganado dentro de la cabaña. Tanto era así, que según los que lo trataban Tomasín no quería permisos cuando estaba en la cárcel, ni al final siquiera marcharse. Dejaba atrás una celda caliente y un huerto sin terminar la siembra o la cosecha. Por fin un día tuvo que volver a La Chaneza, a reencontrarse con sus peores pesadillas, y los vecinos lo escuchaban gritar dentro de la casa. Quién sabe lo que pasaría y estará pasando por esa cabeza entre simple y complicada. Tomasín volvió días pasados a internarse en el monte, porque su vida apaleada se siente quizás más próxima a la de los cuadrúpedos que a la de los bípedos. Me recuerda a aquel niño de la gran película sueca 'Mi vida como un perro', cuando llegaba a envidiar la tranquila estancia del animal y se refugia con él en la caseta.

Hay muchos como Tomasín en esas aldeas perdidas, sin tener calor de nadie a no ser el del ganado, si es que cuidan ganado. Sin el calor real y sin el otro calor, más cruel, que es el de la soledad y pérdida de rumbo. El horizonte de Tomasín lo forma ese trozo de monte entre Obona y La Espina, con algunas brañas y caserías de por medio. Por allí es donde nuestro hombre se siente libre como los pájaros, y solo los expertos sabrán si hay posos sobre su conciencia de aquel homicidio del pasado. Algunos lo aplaudían cuando lo prendieron hace años. Tal vez era la forma de protestar contra las injusticias de este perro mundo, de aquellos que nacen para el yugo o para la nada. Y como dicen aquellos malos versos de 'El Piyayo': «...a chufla los toma la gente, pero a mí me dan pena y producen un respeto imponente».

Quizá porque Tineo, el 'conceshón' (concejo grande) está pegado al de mi nacimiento, he conocido a otros como Tomasín. Se escapaban, volvían... O vivían errantes, con limosnas de las almas buenas.