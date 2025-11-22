El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Los mejores años

Tomasín no quería permisos cuando estaba en la cárcel, ni al final siquiera marcharse. Por fin un día tuvo que volver a La Chaneza, a reencontrarse con sus peores pesadillas, y los vecinos lo escuchaban gritar dentro de la casa

Joaquín Fuertes

Joaquín Fuertes

Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:28

Comenta

Todos tenemos en el recuerdo aquellos que fueron nuestros mejores años, aunque la memoria es como una criba que deja pasar algunas cosas y otras ... las borra, dejándolas como escorias para el inconsciente. Casi estoy seguro que los mejores años para Tomás Rodríguez, 'Tomasín', fueron aquellos que pasó en una celda sin frío ni goteras, lejos de las heladas y las nieves de Tineo. Si hay algo que iguala a todos los seres humanos es la cárcel y el cementerio. Una de las frases que se recuerdan de De Gaulle, fue la despedida que hizo de su hija con síndrome de Down, a la que quería mucho; tanto, que pidió que lo enterraran a su lado: «Aquí ya eres igual que todos», fueron las palabras que pronunció el general. Aunque al lado de la muchacha estuvieran marcados los más grandes epitafios, todos los genios que ha dado Francia y el mundo entero, son equiparables con una muchacha discapacitada una vez que entran en el ataúd.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mina vuelve a teñir de luto Asturias, con dos muertos por un derrabe en Vega de Rengos, en Cangas del Narcea
  2. 2 Absueltos los cuatro jóvenes portugueses acusados de la violación grupal en el barrio gijonés del Carmen en 2021
  3. 3

    Otea carga contra las fiestas de prao y eventos hosteleros en recintos públicos
  4. 4

    ArcelorMittal Powders anuncia el cese de su actividad en Avilés
  5. 5 Óscar y Anilson, de 32 y 42 años, las víctimas del accidente minero en Vega de Rengos, en Cangas del Narcea
  6. 6 Un voraz incendio arrasa una vivienda en la zona rural de Oviedo
  7. 7 Un voraz incendio arrasa una vivienda en la zona rural de Oviedo
  8. 8 Una fuerte granizada provoca una colisión entre nueve coches en la autovía del Cantábrico: hay tres heridos
  9. 9 Agresión sexual a dos activistas de Femen a las puertas de una misa por Franco
  10. 10 Es oficial: primera persona en el mundo que muere tras contraer gripe aviar H5N5

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los mejores años