Memorias de una quiebra

Joaquín Fuertes

Domingo, 7 de septiembre 2025, 02:00

En el año 1969 me diplomaron considerándome experto superior en seguridad e higiene en el trabajo. La seguridad y la higiene, con más o menos ... fortuna, fue sobre lo que trabajé y sufrí durante 32 años, por lo tanto considero que sobre este tema tan difuso sé menos que algunos y más que muchos de los que están armando revoltijo estos días. Procuro mantenerme impávido sobre las muchas tonterías que se dicen sobre los devastadores incendios de agosto, y el enfoque ininteligible y grotesco con que se remueve en la comisión el desgraciado suceso de la mina de Cerredo. Creo que en ambos casos las causas son fáciles de hallar: el llamado medio ambiente está manipulado por algunos políticos incompetentes, a los que habría que pedirles responsabilidades al igual que a los incendiarios. También el pasotismo de los ciudadanos, que no advierten más peligros que descienda el equipo de fútbol que adoran.

