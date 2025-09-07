Memorias de una quiebra

En el año 1969 me diplomaron considerándome experto superior en seguridad e higiene en el trabajo. La seguridad y la higiene, con más o menos ... fortuna, fue sobre lo que trabajé y sufrí durante 32 años, por lo tanto considero que sobre este tema tan difuso sé menos que algunos y más que muchos de los que están armando revoltijo estos días. Procuro mantenerme impávido sobre las muchas tonterías que se dicen sobre los devastadores incendios de agosto, y el enfoque ininteligible y grotesco con que se remueve en la comisión el desgraciado suceso de la mina de Cerredo. Creo que en ambos casos las causas son fáciles de hallar: el llamado medio ambiente está manipulado por algunos políticos incompetentes, a los que habría que pedirles responsabilidades al igual que a los incendiarios. También el pasotismo de los ciudadanos, que no advierten más peligros que descienda el equipo de fútbol que adoran.

Vean si no este ejemplo. En la ciudad más poblada de Asturias, con un entramado caótico de calles, han situado el parque de bomberos en el lugar más alejado de las principales cargas de fuego. Para certificar lo que digo tendría que añadir fotografías: las que tomé el otro día desde la Campa Torres en las que se ve una tubería que desciende hacia el parque de carbones de Aboño, medio oculta entre el matorral. Habría que mostrarles que por una parte del perímetro de la valla los árboles llegan a unos 10 metros de los depósitos de butano o propano. Y que 10 metros no es nada cuando el fuego se desmanda en días de calor como los del pasado agosto. Lo pudimos experimentar al apagar un incendio en 1990, que podía afectar las tuberías que suministran gas a la térmica de Aboño. El incendio hubo que pararlo defendiendo el cortafuegos, subidos encima de las tuberías y jugándose el tipo los bomberos de Ensidesa. De acreditada solvencia, puesto que habían quedado campeones en varios concursos.

Las paradojas, a mi entender, se dan en otros varios lugares. Cuando en agosto de 2024 ardieron las plantas de Cogersa, yo no entendía tampoco que el arbolado estuviera bordeando la empresa, cuando puede ser una consecuencia mutua de que desde allí se traslade el fuego, o que hasta la planta llegue el incendio desde otra parte. Solo cuando ocurren los siniestros se sale de ese 'laissez faire laissez passer'. Entonces nos dirán que ya tenían «pensao», o «estudiao», o «programao» para arreglar la cuestión. Lo que hay que decir según están las cosas, es que Dios nos coja confesados.

Por último, un racimo de higiene. Unos amigos, más jóvenes que yo, me invitaron a sus bodas de oro de casados. En el restaurante, ubicado en Deva, se mantiene la buena costumbre de desinfectar las sillas y mesas a raíz de la pandemia del covid. Se notaba la limpieza, desde lo grande hasta lo mínimo. No pude por menos de felicitar al responsable, al que ya conocía. Al día siguiente en un gran supermercado del Natahoyo vi lo que ya había visto otras veces. En el fondo del carro de las mercancías había dos niños, uno sentado y otro de pie. El niño pequeño, restregando las heces de sus pañales, aparte de las que llevarían sus piececitos. El mayor, con la sospecha de que sus playeros pisaron los esputos y la mierda de perro en las aceras, para llevarlo hasta donde se deposita el pan nuestro de cada día. Saqué fotos para enseñárselas a quien corresponda. Incluso a los de la OMS.