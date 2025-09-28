Las momias

Parece ser que todos los tiranos aspiran a perpetuarse, como se pudo escuchar en sus propias voces a Putin y Xi Jinping. Sueñan con que ... los remienden como a un pantalón viejo para ir tirando hasta los 150 o 170 años. A otros, sus plañideras, como le ocurrió a Lenin, lo convierten en momia, para ser adorado eternamente. De igual modo, ha hecho Perón con Evita, con el macabro desenlace de verse obligado a trasladar el cadáver de un sitio para otro. En Cuba, Nicaragua y Corea del Norte los dictadores recurren a las sagas familiares, o que los sucesores conserven las ideas clonadas. Un mundo perfecto, donde ahora nos encontramos, con el peligro de que la democracia más poderosa y antigua haya caído en manos de un sujeto que también se sienta imprescindible, y por lo tanto eterno.

Donald Trump ha nombrado, lo que equivale a ministro de sanidad, a un descendiente de los Kennedy, que manifiesta unas ideas revolucionarias capaces de hacer temblar, viendo lo mal que les ha ido a su padre Robert y a su tío John, ambos asesinados. Las ideas del mandatario máximo y su encargado de la salud es poner en duda el cambio climático, negar la eficacia de las vacunas y decir sin el aval científico que algunos medicamentos de uso común pueden causar trastornos graves. Ni Trump ni Kennedy jr. son científicos, pero cualquier doctrina, por disparatada que sea, siempre tiene un millón de personas dispuestas a aplaudirla; tanto da si dice que las vacunas son inútiles, como que la tierra es plana.

A propósito de Estados Unidos, hay una interesante película titulada 'El dilema', protagonizada por Al Pacino, Rusell Crowe y Cristopher Plummer. Está basada en hechos reales y trata el asunto de una tabacalera que manipulaba la nicotina para crear más adición al tabaco. Pero, además, la compañía poseía técnicos que aseguraban que la nicotina no creaba adicción. Fue entonces cuando uno de estos técnicos se rebeló, y poniendo en un plato de la balanza su buen sueldo y en el otro su conciencia, decidió denunciar. Aunque esta decisión le costó al hombre perder la familia e incluso tener que jugarse la vida. Pero la lección final es que la Constitución y la Justicia todavía funcionan, como último asidero para defenderse de la perversión.

En el curso escolar que comienza, si alguien no lo remedia, los alumnos asturianos van a tener una asignatura sobre la cultura sidrera, a petición de las consejeras de Cultura y Salud. ¡Manda madre! Los pediatras se alarmaron: no tengo noticia de los psiquiatras. Hace años los doctores Piqueras, Campa, Quirós, etc., considerando que en Asturias teníamos la segunda mancha de alcohólicos de Europa, después de la cuenca del Ruhr, explicaron que el que bebe una botella de vino al día, o dos de sidra, ya puede estar en los primeros escalones del alcoholismo. El que se zampa media caja –hay quienes lo hacen– equivale a tragar una botella de orujo.

Si existiera el hospital de la Cadellada, sería un buen lugar para las clases prácticas de los estudiantes, llevándolos a la sala que llamaban el 'secadero': piernas cortadas, vómitos de cirrosis, gritos del delirium tremens… Y puede que hasta pidiendo que le metan el alcohol con una lavativa, porque ya no consigue tragar. Si alguien se alarma y me maldice, estoy casi seguro que no será Luis Flórez 'Floro'. Decía el doctor Cavadas que la mejor medicina para muchos políticos era la eutanasia. Afortunadamente hay alguno sensato.