El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada

Las momias

Decía el doctor Cavadas que la mejor medicina para muchos políticos era la eutanasia. Afortunadamente hay alguno sensato

Joaquín Fuertes

Joaquín Fuertes

Domingo, 28 de septiembre 2025, 02:00

Parece ser que todos los tiranos aspiran a perpetuarse, como se pudo escuchar en sus propias voces a Putin y Xi Jinping. Sueñan con que ... los remienden como a un pantalón viejo para ir tirando hasta los 150 o 170 años. A otros, sus plañideras, como le ocurrió a Lenin, lo convierten en momia, para ser adorado eternamente. De igual modo, ha hecho Perón con Evita, con el macabro desenlace de verse obligado a trasladar el cadáver de un sitio para otro. En Cuba, Nicaragua y Corea del Norte los dictadores recurren a las sagas familiares, o que los sucesores conserven las ideas clonadas. Un mundo perfecto, donde ahora nos encontramos, con el peligro de que la democracia más poderosa y antigua haya caído en manos de un sujeto que también se sienta imprescindible, y por lo tanto eterno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Denuncias a una pareja de Contrueces, en Gijón: «Tengo miedo de salir sola a la calle. No se puede vivir así»
  2. 2 Investigan la muerte de una mujer de 30 años que se despeñó en Picos de Europa
  3. 3

    Una mujer de 89 años, viuda y vulnerable, en lucha judicial por echar a sus inquilinos en Avilés
  4. 4 Un conductor arrolla a un matrimonio en Gijón «deslumbrado por el sol»
  5. 5 ¿Hasta cuándo durará el buen tiempo en Asturias?
  6. 6

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  7. 7 Fallece de forma repentina Elena Villagrasa, directora del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido
  8. 8

    «El palacete de Capua, en Gijón, es el escenario perfecto para una película»
  9. 9 Oviedo y Vegadeo están de suerte: toca parte del primer premio de la Lotería Nacional
  10. 10 A prisión una madre y sus dos hijas por regentar un narcopiso en Langreo: se enganchaban a la luz y tenían una tienda campaña como fumadero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Las momias