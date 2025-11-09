El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El mundo de ayer

Tras la Transición, Buero Vallejo pronunció la siguiente frase: «Siento mucho decirlo, pero durante la dictadura se representaba mejor teatro que ahora y había un mayor respeto por la cultura»

Joaquín Fuertes

Joaquín Fuertes

Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00

Esperábamos el resurgimiento: que los nuevos tiempos una vez acabada la dictadura serían una especie de paraíso de la cultura. Pero lo cierto es que ... los hechos más rompedores, de los que se ocupó profusamente la prensa, fueron la teta de Susana Estrada delante de las narices de Tierno Galván y el desnudo de Marisol en la revista 'Interviú'. Los novísimos comenzaron a acorralar el teatro tradicional, hasta el punto de agotar lo que era todo un lujo, tener como crítico teatral a Fernando Lázaro Carreter, director entonces de la Real Academia de la Lengua, y también a Julián Marías como crítico de cine, ambos en el suplemento 'Blanco y negro' del diario 'Abc'. Los dos renunciaron por distintos motivos. Lázaro Carreter lo hizo de un modo airado, diciendo que el nuevo teatro era una ventana para que una serie de individuos fueran allí a exponer sus rarezas. Un teatro copado por mafias, cuyo fin no era sembrar arte sino difundir doctrinas. Entiéndase que lo que se pretendía era convertir el escenario en el reverso, multitud de veces, de las opiniones de los dramaturgos. Aquí en Gijón sin ir más lejos hemos visto montajes en los que Bernarda Alba estaba encarnada por un virago, y los personajes de Shakespeare en Macbeth salían desnudos o en calzoncillos.

