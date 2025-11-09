El mundo de ayer

Esperábamos el resurgimiento: que los nuevos tiempos una vez acabada la dictadura serían una especie de paraíso de la cultura. Pero lo cierto es que ... los hechos más rompedores, de los que se ocupó profusamente la prensa, fueron la teta de Susana Estrada delante de las narices de Tierno Galván y el desnudo de Marisol en la revista 'Interviú'. Los novísimos comenzaron a acorralar el teatro tradicional, hasta el punto de agotar lo que era todo un lujo, tener como crítico teatral a Fernando Lázaro Carreter, director entonces de la Real Academia de la Lengua, y también a Julián Marías como crítico de cine, ambos en el suplemento 'Blanco y negro' del diario 'Abc'. Los dos renunciaron por distintos motivos. Lázaro Carreter lo hizo de un modo airado, diciendo que el nuevo teatro era una ventana para que una serie de individuos fueran allí a exponer sus rarezas. Un teatro copado por mafias, cuyo fin no era sembrar arte sino difundir doctrinas. Entiéndase que lo que se pretendía era convertir el escenario en el reverso, multitud de veces, de las opiniones de los dramaturgos. Aquí en Gijón sin ir más lejos hemos visto montajes en los que Bernarda Alba estaba encarnada por un virago, y los personajes de Shakespeare en Macbeth salían desnudos o en calzoncillos.

Hubo reflexiones después de la llamada Transición que dieron que hablar, teniendo en cuenta el respeto hacia quien las pronunciaba. La biografía de Antonio Buero Vallejo es de sobra conocida por todo aquel que se interese por la cultura. Unido al bando de los perdedores de la guerra, peregrinó por las cárceles del franquismo condenado a muerte. Fue liberado, y su compromiso lo llevó a escribir 'Historias de una escalera', que fue la referencia del teatro llamado social. Otros lo acompañaron en la tarea de búsqueda de la libertad, como Francisco Nieva, Lauro Olmo, Alfonso Sastre… Hasta que llegó esa libertad tan esperada, y con ella no aparecieron los grandes libretos, sino las rarezas que señalaba Lázaro Carreter. Fue entonces cuando Buero Vallejo pronunció la siguiente frase: «Siento mucho decirlo, pero durante la dictadura se representaba mejor teatro que ahora y había un mayor respeto por la cultura».

Ese fenómeno, de lo que a mi juicio es una degeneración, o involución, llegó a todos los rincones. Cuando vino a Oviedo Arthur Miller a recoger el Premio Príncipe de Asturias, reconoció que ninguna de sus obras tendría ya cabida en los nuevos tiempos de Broadway. Pobre Nueva York. Cuando estoy escribiendo este panfleto llega la noticia de que la ciudad tiene un nuevo alcalde que es musulmán. Las llamadas 'Torres gemelas' temblarían de susto, si no fuera porque hace tiempo que se han caído. Y si hay alguien con más de dos neuronas en la 'Gran manzana' se dará cuenta de que detrás de los generales van los coroneles, y el resto de la tropa.

No solo Buero Vallejo dejó dichas frases sorprendentes. En una entrevista que le hicieron días pasados a Jon Juaristi, el que fuera director de la Biblioteca Nacional y del Instituto Cervantes, afirma que había menos temor a expresarse libremente en los últimos años del franquismo que ahora. Ahora existe más cautela, porque en las mirillas te están vigilando feministas, ecologistas, animalistas, LGTBI y otras mayúsculas. Te llamarán facha, aunque lo tuyo sea tratar de salir de la zona de confort o de la caverna de Platón. A Jon Juaristi también, según él, le llaman facha, olvidando que en sus años mozos perteneció a ETA y pasó temporadas en la cárcel.