El mundo de mañana

Domingo, 14 de septiembre 2025, 02:00

La casualidad, el destino, o como quieran llamarlo, hizo que varios artistas famosos vinieran a morir a España. Tenemos el ejemplo de Tyrone Power, al ... que las generaciones más jóvenes conocerán por ser el padre de Romina la cantante; Bing Crosby, que se desplomó en Alcobendas jugando al golf, y la gran Silvana Mangano, que nos había quitado el sueño recogiendo su arroz amargo y bailando el bayón. George Sanders, que murió en Casteldefels, en su fallecimiento no intervino la casualidad ni el destino, sino su propia voluntad, escribiendo un testamento breve de despedida que es un símbolo de cómo eran aquellos tiempos revueltos de guerra fría. Tan parecidos a los de ahora, si Dios no lo remedia. Este actor inglés había ganado un Oscar por su trabajo en 'Eva al desnudo', y dejado su marca en películas inolvidables como 'Rebeca'. Al final se despidió con una frase que no es un mal epitafio para los pesimistas: «Ahí os dejo con vuestros conflictos, vuestra basura y vuestra mierda fertilizante». Equivale a decir: ahí os dejo a Putin, a Trump y a los chinos, para que os entretengan.

