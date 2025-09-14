El mundo de mañana

La casualidad, el destino, o como quieran llamarlo, hizo que varios artistas famosos vinieran a morir a España. Tenemos el ejemplo de Tyrone Power, al ... que las generaciones más jóvenes conocerán por ser el padre de Romina la cantante; Bing Crosby, que se desplomó en Alcobendas jugando al golf, y la gran Silvana Mangano, que nos había quitado el sueño recogiendo su arroz amargo y bailando el bayón. George Sanders, que murió en Casteldefels, en su fallecimiento no intervino la casualidad ni el destino, sino su propia voluntad, escribiendo un testamento breve de despedida que es un símbolo de cómo eran aquellos tiempos revueltos de guerra fría. Tan parecidos a los de ahora, si Dios no lo remedia. Este actor inglés había ganado un Oscar por su trabajo en 'Eva al desnudo', y dejado su marca en películas inolvidables como 'Rebeca'. Al final se despidió con una frase que no es un mal epitafio para los pesimistas: «Ahí os dejo con vuestros conflictos, vuestra basura y vuestra mierda fertilizante». Equivale a decir: ahí os dejo a Putin, a Trump y a los chinos, para que os entretengan.

También debió parecerles que no era un sitio malo para vivir y morir en España a los escritores británicos Robert Graves, que está enterrado en Mallorca, y Gerard Brenan, en Málaga. A este último, que en las Alpujarras sus vecinos le llamaban don Gerardo, le dedicó un pasodoble Carlos Cano, como si de un torero se tratara.

Hasta Orson Welles, que se dejó ir allá por las Américas, sin cuidarse de sus enfermedades, según decían los que lo trataban, quiso que sus cenizas vinieran a parar hasta una finca de Ronda. La razón que añadía era que en España había sido feliz. Motivo más que suficiente para elegir el lugar de descanso.

Cuando uno mira hacia atrás– por supuesto con ira–, y ve que muchas personas que quería ya se han ido, y los que aún quedamos hemos de cargar los años y los achaques sobre las espaldas lo mejor que sabemos, da por pensar que uno debería también jubilarse de las preocupaciones. Como esos males exógenos que nos causan los desgobiernos. Excluidos, claro está, los que van encantados a remolque del mandarín de turno, rodeado éste de una guardia pretoriana elegida para decir amén. Yo doy las gracias desde aquí a Isolino Llorens, que ha creado la asociación 'Personas', donde hablamos de cine y de muchas otras cosas, pero dejando a un lado la política, donde ni dios se pone de acuerdo. George Bernard Shaw, que fue activo socialista en su juventud, prohibía en su presencia hablar de política en las comidas. Decía que para no indigestarse. Y hay quien trae la verdad y nada más que la verdad en su cabeza. Sin haber leído a Montaigne, que dice que en toda discusión pueden ocurrir tres cosas: que seas tú el que tienes razón, que la razón la tenga yo, o que no la tengamos ninguno.

Agradecer desde aquí, por último, esa escuela que potenció Isolino Llorens durante muchos años –y sigue en ello, al borde de los 90– con el afán de ayudar a mejor vivir. Escuela de padres, y de abuelos. Una de las enseñanzas es prepararse en ese camino hacia la vejez. Quizá sean eufemismos, considerarnos mayores, pero no viejos.

De todos modos, querido Isolino, hasta los cien, (pongamos comillas) que es a donde esperamos llegar, todavía falta un trecho. Un epílogo, en el que hará falta estar, hasta donde lleguemos, moderadamente sanos y medianamente felices.