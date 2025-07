Ricos de escaparate

Hace años escribí una necrológica en EL COMERCIO referida a un ciudadano ejemplar, de los que a cambio de nada se sacrifican para conseguir lo ... que resulte de provecho para los ciudadanos: –Manolo: ¿cuándo vas con nosotros al monte.

Y siempre respondía:

–No puedo, estoy liado con lo de las asociaciones de vecinos.

Aparte de eso, en la necrológica se hizo resaltar que Manuel Rodríguez había sido un buen marido y un buen padre. El cura don Boni, que consta que también era amigo suyo, levantó los ojos por encima de las gafas, como buscando al autor del panegírico y apaciguó el texto diciendo que algún defecto tendría, como tenemos todos. Sí, tenía defectos, qué duda cabe; pero en qué lugar habría que situar a un hombre honesto comparado con la miríada de sinvergüenzas, unos asomando su mala calaña y otros que siguen con sus asuntos trapaceros ocultos en las alcantarillas. Cuando se entretienen en el Congreso y otras instituciones lanzándose la mierda a la cara con el 'y tú más', el ciudadano simple, y no cebado en algún pesebre, hallará que en esa pocilga en que han convertido la política todos tienen razón. Al contrario que Manolo, poseen las maldades conocidas de que se acusan, y alguna más que ellos acaban de inventarse.

Pero aunque todos tengamos esos defectos que señalaba don Boni, también hay personas admirables. En el mejor sentido de la palabra buenos, como decía Antonio Machado. Yo tuve un compañero, en tiempos en que había que trabajar también los sábados, que recorría los domingos, cansado y con un mal coche por carreteras indignas más de 200 kilómetros ida y vuelta para llenar de agua una garrafa y traérsela a su madre, que agonizaba por una enfermedad incurable. La pobre mujer soñaba con mejorar, si bebía de aquella fuente de agua tan fresca de su juventud. Nosotros le decíamos al hijo que ella no se enteraría si el agua la recogía en la fuente de la Pipa en Somió, y le haría el mismo efecto como placebo. Pero, qué se le puede replicar al que dice que jamás engañará a su madre. Solo admirarlo. Y dudar que en caso semejante uno, tal vez, no tendría ese amor, esa valentía y tan justo aprecio por decir la verdad. He ahí un hombre honesto.

Y he visto gestos admirables por parte de algunos jóvenes. Actitudes de buena gente, bien educada, que contrastan con noticias sobre algunos ídolos de barro que salieron a la palestra estos días. Lo he visto y me he enterado a las puertas de un instituto de Gijón; no diré en cual. Siempre aparecía a la llegada del autobús un chaval cargando con dos mochilas. Una de ellas de una chica acondroplásica. Según me contaba una parienta mía, la chica era buena estudiante, y perfectamente integrada. Amiga incluso de alguna compañera de curso que jugaba al baloncesto. No había ningún malnacido que se burlase de ella, sino que la protegían y la ayudaban en aquello que precisase. Eran chavales honestos.

Claro que ninguno de esos chicos alcanzó fama y dinero como ese ídolo de barro –él, y los que con él van–, que precisa para su risa vomitada rodearse de enanos y de mujeres forfait. Un ídolo cuyos voceros dicen de él que tiene talento, sabiduría, reflejos, es muy inteligente, imaginativo y a menudo sublime. Las pocas veces que lo he visto en la televisión solo me ha parecido un ser intermedio entre Maradona y Michael Jackson. Ambos que en paz descansen.