Soñadores para un pueblo

Un solo individuo puede desarreglar una casa, una aldea y hasta una villa entera. Todos conocemos algún cenizo que protesta por todo, se mete en ... lo que no le llaman y exhibe esos aires de supremacía que en Asturias se le motea como el 'mocín' de la película. Por supuesto, también puede tratarse de una 'mocina'. Ambos esparcen su tabarra a cualquier hora. Pero también una sola persona inventa y moviliza, consiguiendo realidades que parecen un ejercicio de magia. Cuando lean esto, en el pueblo de Navelgas, situado en ese lejano Occidente olvidado e irredento, se está celebrando un campeonato del mundo. Raro fenómeno que no suele ocurrir todos los días. Llega gente de muchos países; algunos tan lejanos que asombrarán hasta a los terraplanistas. El evento no hay que tomarlo a broma, porque se trata de hallar huellas de un mineral que mueve el mundo. Más eficaz aún que la palanca de Arquímides. Hasta el tiempo se dice que es oro, y aunque no sea oro todo lo que reluce, el jurado de Navelgas se atiene para conceder sus premios a que las pepitas encontradas en el bateo han de ser de oro auténtico.

¿Y quién es el ideólogo e inventor de semejante acontecimiento que honra al pueblo, casi villa, de Navelgas? Pues quién va a ser: el gran pintor y escultor Manuel García Linares, que es como un rey mago y todo un soñador para un pueblo, como el protagonista de la obra de Ibsen. Pone a Navelgas en el centro del planeta con su campeonato de bateo. Y luego toca preparar –él y los que con él van–, esa hermosa fiesta de la noche mágica del esfoyón y el magüestón. Estos días Navelgas se llena de bateas. Dentro de tres meses estará iluminada por antorchas, y en cada cobertizo habrá un artesano y en cada horno humeará el pan amasado, junto a las ristras de chorizos y el mejor chosco del mundo. Navelgas se aferra a las tradiciones: las siembras y las mayadas, las esfoyazas y las polavishas. Múltiples milagros con tan poca cosa. Este año, entre los premiados, también premian al vecino ilustre Manuel García Linares. Y yo también lo premio desde aquí con un fuerte abrazo, a mi amigo Manolo. Que nadie se olvide en esa tierra profunda, ese Suroccidente perdido, de José Naveiras, conocido como Pepe el Ferreiro. Otro soñador, que hizo el milagro en Grandas de Salime. Historia y vida de una tierra, guardada entre paredes para que nadie se olvide de lo que fuimos. El Ferreiro lo hizo él todo, o casi todo, y al final fue medio expropiado, para luego caer en el olvido. Pero ahí queda el museo, aunque sin ese aire antañón, porque una de las delicias era beber el vaso de vino que Pepe prensaba y te servía en cuncas de madera. En Grandas, paso obligado de peregrinos, hay un muestrario de la historia más cercana. Y también la milenaria, en los castros anexos a la villa. Nunca tantos deben tanto a un solo hombre. Y para finalizar, el tercer vértice del triángulo lo coloco en mi tierra allandesa. Allí nos invitan a mirar hacia el cielo, guiados por la joven astrofísica Lucía González. La Pola, o La Puela, después de todo se posa sobre el Nisón en un valle, engarzada en las laderas, y parece que su única salida es hacia las estrellas. Noches estrelladas, vistas desde el Palo o Braniesha. Ojalá que nuestra astrofísica de Zreiceda ponga también a la Pola en el mapa.

