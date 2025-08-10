La vida en serio

En el interesante periodo en que presenté a algunos escritores, que venían de feria o a dar su conferencia, me tocó un andaluz pintoresco de ... cuyo nombre no me acuerdo. Tampoco voy hacer esfuerzos por acordarme. Este hombre, que debía de andar por la treintena, nos sorprendió a mí y a los que escuchaban diciendo que no le a apetecía hablar de su libro, que por qué no hablábamos de toros. Esta fuga inesperada, no me pareció la mejor opción para alguien que se supone habría venido a promocionar su novela, ganadora del premio Ateneo de Sevilla.

Aunque sin saber muy bien cómo debía tomarme la deriva de aquel raro ejemplar, acerté a decir que conocía algunas anécdotas de Juan Belmonte, contadas por su amigo Sebastián Miranda. Y también de Sánchez Mejías, después de leer las memorias de Rafael Alberti.

Este último, Mejías, ya se sabe que murió a las cinco de la tarde empitonado por el toro 'Granadino'. Léase el llanto con que lo despidió su amigo García Lorca: «Tardará en nacer, si es que nace, otro andaluz tan lleno de aventura...».

Hablamos de Juan Belmonte, que se quitó de en medio por la promesa de no arrastrar los pies por la calle de las Sierpes. Otros dicen que fue por el amor no correspondido de una rejoneadora mejicana. Pero lo que se sabe es que Belmonte penaba y se descomponía por la peor cornada de su vida. No se la había dado un toro, sino una famosa prostituta del barrio de Triana, en los tiempos en que aún no había llegado la penicilina.

A mí tampoco me apetece hablar de política, ahora que todo el mundo habla. Para lo que me queda en el convento prefiero hablar de otras cosas, si es que alguien me escucha. Haré un cierre categorial al estilo Gustavo Bueno, asumiendo que ya está todo dicho.

Los problemas de este país ya los dejó compendiados en 1909 el más genial de los escritores: mi adorado Ramón María del Valle-Inclán. En el capítulo XIII de 'Los cruzados de la causa' habla don Juan Manuel de Montenegro: «Marinerito, ¿sabes tú lo que pasa en las Españas... Tu no sabes cosa ninguna porque eres un rapaz, pero yo te lo diré... En las Españas, pasa que todos los que mandan son unos ladrones... Pero quieren ser solos, y eso no es justicia. La justicia sería abrir los presidios y decirle a la gente: 'No podemos ser todos hombres de bien, pues vamos a ser todos ladrones. Ya verías tú, marinerito, como así terminábase la guerra y el contrabando, y todo andaba mejor que anda'».

Sí, no hay nada nuevo. Valle-Inclán sabía que la realidad de las Españas correspondía con la deformación de los espejos del callejón del Gato, y que los verdaderos episodios nacionales no eran los de su vituperado don Benito el garbancero, sino los que él iba a reflejar en 'El ruedo ibérico'. ¿A qué les suena lo que el vate gallego cuenta en 'La hija del capitán' sobre un general putero?

Se sospecha que se refiere a Primo de Rivera, cogido en un renuncio. Es entonces cuando el general decide que es el momento de salvar a la patria dando un golpe de Estado. Hoy los golpes de Estado se dan de otra manera: cambiando los espadones por voceros que gritan: «¡Que viene el lobo! O sea, visto lo que hubo y lo que hay, va a tener razón don Ramón: Lo que quieren es robar sin que robe el otro.