Gijón, doctor Avelino y la mujer

En el acto recientemente celebrado en Gijón bajo el título de 'Memoria viva de la Gota de Leche' me reclamé la memoria viva del doctor ... Avelino, ya que, como nieto mayor, fui interlocutor privilegiado de su vida y milagros, narrados por él durante muchísimas horas.

En mi intervención di una razón –no la única– por la que, en mi opinión, Gijón es hoy una ciudad espléndida: refugio climático, limpia, resplandeciente, acogedora, sin contaminación acústica, con un turismo de interior de personas respetuosas con el lugar que visitan o donde veranean. La razón es que en el último cuarto de siglo, Gijón ha estado gobernado únicamente por mujeres. Desde el 3 de julio de 1999 en que tomó posesión la alcaldesa Paz Fernández Felgueroso hasta nuestros días en que ese cargo lo ostenta Carmen Moriyón Entrialgo. Y es que una de las razones de la bonanza de Gijón es que las tres alcaldesas que ha tenido Gijón –habría que añadir a las dos citadas a Ana González Rodríguez– se llevan bien, no gastan energías en denigrarse entre sí y no tienen inconveniente en continuar un proyecto que haya iniciado otra.

Si la ciudad tiene impronta femenina, el doctor Avelino, también. Voy a desglosar esta circunstancia en dos apartados.

1 ) La mujer lejana.

Aunque lo conté con ocasión de la celebración ya mencionada, lo vuelvo a relatar. El origen de la Gota de Leche es monárquico, pues fue una reina la que estuvo en el origen de la idea. Corría el año 1918, D. Avelino había terminado la carrera de Medicina en Valladolid con gran aprovechamiento y uno de sus profesores, Enrique Suñer, le aconsejó que hiciese el MIR (siglas por las que se conoce el examen de Médicos Internos Residentes) –que por entonces no existía– en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, en Madrid, que era el más avanzado de España en pediatría. Allí fue nuestro hombre con una carta de presentación de su mentor y fue acogido con generosidad y cariño, ya que D. Avelino enseguida se hacía querer. Reinaba en España Alfonso XIII, cuya madre, María Cristina de Habsburgo-Lorena, había sido regente –es decir, jefe de Estado– durante toda su minoría de edad, de 1885 a 1902 –recordemos que Alfonso XIII fue hijo póstumo de Alfonso XII–. María Cristina tenía la gravedad del Imperio austrohúngaro en el que se había formado, pero tenía una debilidad: le encantaba ver manifestarse a los niños ajenos, a esa edad en que los propios ya vuelan por sí mismos.

El doctor Avelino, hombre inquieto que nunca se ponía límites, además de asistir a las consultas pediátricas del Hospital del Niño Jesús, iba también a las de la Inclusa y a las de la Gota de Leche de Madrid. Y un día coincidió con la reina María Cristina en una de sus visitas a la Gota de Leche. Se lo presentaron a la reina como una promesa de la Pediatría y entre ellos se produjo el siguiente diálogo:

–¿De dónde es usted?– le preguntó la reina.

–De Gijón, Majestad.

–Y en Gijón, ¿hay Gota de Leche?

Mi abuelo, un poco incomodado por la pregunta, no tuvo más remedio que responder:

–No, Majestad.

La reina hizo una mueca de desagrado y mi abuelo se propuso desde aquel mismo momento que en Gijón habría Gota de Leche.

2 ) La mujer cercana.

En la vida de mi abuelo hubo cuatro mujeres: su esposa –mi abuela, Carmen –, su hija, –mi madre, Carmita–, y sus dos lugartenientes: Virginia Leal y Purificación López, 'Puri'. Su esposa le acompañó en el viaje de la vida durante más de cincuenta años. Celebramos sus bodas de Oro en la basílica de Covadonga, que fue donde se casaron. Como detalle curioso mi abuelo regaló a mi abuela una alianza, mientras él se ponía la correspondiente pareja en su dedo anular, ya que durante la Guerra Civil –la más incivil de todas las guerras– habían donado sus alianzas ante la petición de oro por parte de las autoridades.

Su hija, Carmita, fue la gran custodia del legado de mi abuelo. Todos los libros que se han escrito sobre él la tuvieron como fuente solvente de información. Nada le hubiera agradado más que asistir al homenaje que con tanto cariño y eficacia le ha dispensado a su padre la Fundación Municipal de Servicios Sociales, bajo la batuta de Guzmán Pendás Molina. Me hubiera gustado haberlo dicho en mi parlamento, pero, como estaba muy tasado el tiempo que podía emplear, no lo dije. Me desquito ahora de esa omisión mía involuntaria.

Por último, mi abuelo tuvo el acierto de contar como principales colaboradores en las dos instituciones que dirigió a dos mujeres: Virginia Leal, en el Instituto de Puericultura y Purificación López, en el Hogar Maternal. Para hacerse una idea de lo que significaron para él esas dos mujeres baste decir que en las grandes solemnidades nos acompañaban como dos miembros más de la familia.

Gijón tiene hoy en día impronta femenina, pero mi abuelo también la tuvo, con el resultado que todavía a día de hoy se puede constatar. Y es que, cuando las mujeres asumen responsabilidades, los hombres quedamos completamente opacados.