Autopsia de una joven poeta avilesina

Mira Ramirín, todos conocemos a alguien como tú a quien le encanta pontificar en las colas de los supermercados. Negáis el genocidio de Gaza con ... la misma pachorra con la que pedís medio kilo de carne picada. O tratáis de convencer a la charcutera de que las mujeres trans no son mujeres. O despotricáis frente a una pareja de chicos que muestran su amor en público mientras decidís si hoy toca butifarra o croquetas congeladas. Hay ejemplos a patadas, pero en vuestro repertorio nunca falla lo de que los jóvenes de ahora son unos niñatos consentidos y atontados sin nada en la cabeza. No como tú, ¿eh, gallu?

Verás. Una de esas jóvenes, la poeta Paula Cuadriello, presentó en Te Verso la Boca, templo de la poesía avilesina, su primer libro publicado cuyo título es 'Autopsia'. Y deberías leerlo porque ibas a aprender mucho.

Es una liturgia del autoconocimiento donde el yo se examina y convierte esa indagación en poesía. Como hacen Sarah Kane y Alejandra Pizarnik. Ni idea, ¿no? Bueno, da igual, el libro es la autopsia y el cadáver a la vez y es una auténtica joya. Nos cuenta su peligrosa travesía hacia la autocuración. Desde el malestar y las pesadillas, pasando por la desmesura y la autodestrucción, hasta retornar al hogar. No, no te enteras, Ramirín. No regresa a ninguna casa física, sino a un lugar interior habitable.

Ella, como deberíamos hacer todos, echa la vista atrás con entereza admirable, analiza con empatía el archivo pedregoso de su pasado y presente: «he descubierto que no soy el monstruo que pensaba», y concluye que «navegar desnuda por mi sangre» es la única forma de hacerlo con garantías de éxito.

No, no tiene la regla, ¿qué dices de la regla, animal? Quiere decir que el cuerpo escribe y se purga y la tinta es sangre y la sangre relato. La catarsis llega cuando el llanto brota por fin y lo biológico se vuelve lenguaje y el cuerpo escribe y expurga sus traumas: «cuando mi sangre esté completamente licuada me postraré ante el alma para cantarle una nana al oído y de mis venas brotará por fin el llanto».

Escribir es quemarse sin quedar reducido a ceniza, a mí me lo vas a contar. Es contemplar en el espejo, sin volverte loco, el rostro aterrorizado del niño que fuiste. «Estoy muerta de miedo» y «mi cuerpo ansía dejar de ser mío», confiesa.

¿Tú te miras en el espejo? ¿Y qué ves? ¿Nada? Pues eso, ahí lo tienes, amiguín. No hay derrota en abrazar y cuidar a ese niño, al contrario, puedo asegurarte de que es el primer paso para ser feliz en esta vida en la que estamos condenados a morir. Pero tú que te vas a cuidar, si estás todo el día de fartura en fartura y pendiente de los demás para ponerlos a caer de un burro.

Paula no es cobarde, el cobarde eres tú. Hay que tener los ovarios así de grandes para revolverse contra los monstruos que te mastican por dentro. Su don es demasiado importante para malgastarlo. Si le das tiempo a la vida, ella misma te enseña cómo vivirla. De eso va 'Autopsia'.

El último poema lo resume a la perfección: «Pequeña: siempre has tenido el poder. / No te rindas. / No cedas. / No estás sola. / Porque yo me quiero».