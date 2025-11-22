El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Jenny Llada protagoniza 'Le ordeno a usted que me quiera'. ARNALDO

Barrachina ventila el trastero

José Busto

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

Hay olores que no se van ni con aguarrás, como ese tufo a naftalina y trastero cerrado que desprende la historia de España. 'Le ordeno ... a usted que me quiera' es un viaje en el tiempo a lomos de un loro disecado que nos recuerda, con un escalofrío de vergüenza ajena, quiénes fuimos y de qué polvos vienen estos lodos.

Barrachina ventila el trastero