El celsius lo peta

Hacía un calor de la virgen y mi váter se había atascado. Volvía a casa sudando como un burro, cargaba cuatro bolsas hasta arriba de ... gel químico para tuberías y me dolían los antebrazos que flipas. A la altura del sexshop Pimentón Dulce, en la calle San Bernardo, me topé con una cola de jovenzuelos vivarachos, optimistas y parlanchines. Supuse que los espléndidos masturbadores de triple apéndice mecanizado expuestos en el escaparate eran la causa de tanto revuelo. Pero nada más lejos de la realidad. Era por Brandon Sanderson, el escritor de literatura fantástica más importante del mundo, que firmaba libros en Camposagrado para el festival Celsius 232.

Una pareja italiana muy amable, de orejas puntiagudas y armadura colosal, se ofreció a ayudarme con las bolsas al ver las venas de mi cuello a punto de estallar. Pensaron que palmaba. Las chicas hablaban muy bien español, con ese acento grandilocuente al que tan acostumbrados nos tienen las películas de mafiosos de Scorsese. Acepté la ayuda, claro, estaba a punto de palmar. Era la primera vez que venían a Avilés y les parecía el lugar perfecto para conocer a Sanderson. Habían ahorrado todo el año para disfrutar del Celsius a destajo, conocer a su autor favorito en persona y comprar alguna de las ediciones especiales para coleccionistas que la editorial Dragonsteel ponía a la venta. Según supe después, Sanderson aterrizó con tres toneladas de material, entre libros y merchandising, que se vendió en su totalidad. Increíble.

Al llegar a Camposagrado, nos vimos sorprendidos por un tumulto de fans enfervorecidos, que habían roto la cola, y perdí a las buenas samaritanas transalpinas con mi desatascador de váter. Luché contra la corriente humana, sin éxito, y al final opté por dejarme llevar a la deriva. Cuando quise darme cuenta, me encontraba frente al rostro bonachón y sonriente del mismísimo Brandon Sanderson. Se saltó el protocolo y firmaba autógrafos a diestro y siniestro fuera de la carpa habilitada a tal efecto. Como podrás comprender, no desaproveché la oportunidad, y con la agilidad mental que siempre me ha caracterizado, saqué un billete de cinco euros y se lo tendí. «It's free», me dijo. «Yes, yes», respondí. Y estampó su firma sobre el arco del triunfo de su anverso.

A los mismos que justifican el infanticidio por desnutrición en Palestina, el Celsius les parece una invasión de adolescentes frikis y meapilas. A mí me parece un milagro. Como una Babel encantada. Un cruce de caminos entre idiomas, fandoms y acentos imposibles donde lo importante es compartir. En un mundo donde la poética ha sido sustituida por una voluntad de poder atroz y aberrante, los que leen y escriben fantasía no están huyendo de la realidad, construyen universos donde la lealtad importa y el bien y el mal aún se distinguen. Escribir o leer fantasía no es raro. Raro es creer que no necesitamos imaginar un mundo sin niños descuartizados por la metralla para que unos pocos se forren. ¡Qué mejor desatascador para la pocilga de mundo que estamos dejando a nuestros nietos!