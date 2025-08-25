El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Ensayo general

José Busto

Lunes, 25 de agosto 2025, 02:00

Mientras España arde, un otoño prematuro y astuto parece haberse instalado por sorpresa en Avilés. Un entretiempo que me nubla la vista, como cada año, ... con el amargor nostálgico de mi niñez hostil; y aunque he dejado de beber, y lucho con todas las fuerzas de mi pequeño corazón, aún me duele y me revuelve las tripas y no sé cómo desprenderme de su abrazo oscuro. Quiero ser una ameba. Metabolizar el azar y abrazar el fracaso como ellas lo hacen. Ser una máquina insignificante de prueba y descarte hecha de gelatina. Utilizar bracitos blandos de citoplasma transparente. Si uno tropieza con algo, el resto se arruga para envolver el hallazgo y permitir que la química de sus receptores decida si merece la pena o no. Por eso me hice teatrero. Es lo más parecido a una ameba que conozco. Prueba otra vez, fracasa otra vez, fracasa mejor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heridos dos niños de uno y dos años en un grave accidente en Gijón
  2. 2 Herido un policía en Gijón tras una peligrosa persecución a un conductor con una orden de ingreso en prisión
  3. 3 Barbón habla sobre la carroza protesta en el Descenso Folklórico del Nalón: «¡Anda que no me queda bien ese color...!
  4. 4 Las puntuaciones de Manuel Rosety a los jugadores del Sporting de Gijón frente al Ceuta
  5. 5 Despliegue policial en La Exposición por un altercado entre jóvenes
  6. 6 El Sporting vuelve a ganar al estilo Garitano
  7. 7 Sesión de pulpo, exhibición de coches clásicos y chocolatada
  8. 8

    Los otros vigilantes de las playas asturianas
  9. 9 El descenso del Nalón ya tiene ganador
  10. 10 El Real Madrid ya está en Oviedo para enfrentarse esta noche al conjunto azul

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Ensayo general