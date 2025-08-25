Mientras España arde, un otoño prematuro y astuto parece haberse instalado por sorpresa en Avilés. Un entretiempo que me nubla la vista, como cada año, ... con el amargor nostálgico de mi niñez hostil; y aunque he dejado de beber, y lucho con todas las fuerzas de mi pequeño corazón, aún me duele y me revuelve las tripas y no sé cómo desprenderme de su abrazo oscuro. Quiero ser una ameba. Metabolizar el azar y abrazar el fracaso como ellas lo hacen. Ser una máquina insignificante de prueba y descarte hecha de gelatina. Utilizar bracitos blandos de citoplasma transparente. Si uno tropieza con algo, el resto se arruga para envolver el hallazgo y permitir que la química de sus receptores decida si merece la pena o no. Por eso me hice teatrero. Es lo más parecido a una ameba que conozco. Prueba otra vez, fracasa otra vez, fracasa mejor.

Sandro Cordero, inmenso amigo y artista fértil, conocedor de mis achaques melancólicos, tuvo la amabilidad de invitarme al ensayo general de la obra Atra Bilis, de Laila Ripoll, que él mismo dirige. Es una coproducción de las compañías Sótano B, Hilo Producciones y La Estampa Teatro. Se estrenará el 17 de septiembre en el Teatro Filarmónica de Oviedo. Es una comedia negra, negrísima, aunque nunca lo bastante para mí, expresionista, valleinclanesca y con muchas lecturas posibles. La producción es un primor de orfebrería. Las actrices, inconmensurables todas ellas sin excepción. El diseño de luces, un atlas vigoroso, poético e ineludible. El espacio escénico, cálido y reconfortante. El vestuario, la perfecta representación de la bilis negra que corroe a los personajes. Sandro dirige el conjunto con mano firme, sensibilidad lorquiana, inteligencia a toneladas y una pizca de esa zorrería escénica que solo una larga vida sobre las tablas puede darte.

El verdadero satanismo socioeconómico que llevará a este país incendiado a la catástrofe onanista es esa lucha bochornosa por el monopolio del relato tan bien planteada en Atra Bilis y en la que nuestros representantes geopolíticos se han enzarzado como arpías helénicas. Las reyertas patéticas para fijar la versión oficial y el orden moral de cualquier acontecimiento, por insignificante que sea, es hoy la única brújula que guía nuestro devenir institucional. Porque si controlas el rito, la palabra y los cadáveres, administras la memoria. Así de simple. Todo lo demás sobra. El botín de guerra de nuestros días es la gestión de la memoria colectiva y lo que debemos recordar. No es la verdad la que decide quién dice la verdad, sino quien diseña la mejor triquiñuela para que su versión sea la que el pueblo repita mañana. Y así nos va.

Que nadie se llame a engaño. Lo ocurrido con la DANA de Valencia, los incendios de este verano o, un poco más allá, el estropicio de Gaza, cuyos rescoldos aún humean, es solo un ensayo general de lo que está por venir. España, Europa y el mundo se desmoronan ante nuestros ojos ciegos de bilis negra. Y quien no lo quiera ver que rece a un santu, decía mi abuela querida.