La Grapa también lo peta

Somos lo que nos hace felices. Qué duda cabe. Para mi amigo Ñas, por ejemplo, es la primera raya de cocaína a las seis de ... la mañana antes de ir a trabajar como piloto de aviación comercial. Benjamín Netanyahu, sin embargo, es más de limpieza étnica y de masacrar niñas desnutridas al tiempo que ordeña el sentimiento de culpa europeo hasta los tuétanos. Cada persona es un mundo, pero todos vivimos por y para nuestro chute diario de serotonina y otros ilustres neurotransmisores. Habitamos en nuestro cerebro, así que el mecanismo biológico deja de funcionar sin ellos y acabamos reducidos a una especie de aritmética depresiva y elemental. El momento más feliz de mi día es cuando comparto unas gachas de avena y cilantro con mi perra Furiosa y, tras cepillarnos los dientes, nos comemos a besos.

Vivo justo enfrente del parque del muelle. Allí se instaló el escenario de «La Grapa Black Music Festival». Un alijo gratuito de júbilo, éxtasis y encanto anglosajón. Sólo tuve que sacar una silla a la terraza, el sofacito de Furiosa, un copazo de Johnnie Walker etiqueta azul, unas chuches de queso La Peral, un estupendo Vega Fina que guardaba para la ocasión, y a dejarme empapar del mejor género musical que el buen dios nos ha regalado desde que el mundo es mundo.

Aún no había salido a tocar el primer grupo contratado y el ambiente ya era formidable, como si a Avilés le hubieran cambiado el corazón por caballos trotones descarados y elegantes. El numeroso público allí reunido reía y gritaba y socializaba entre chascarrillos picarones y la camaradería agreste de un club motero estadounidense.

Para cuando llegó el primer solo de guitarra, yo ya me había trincado media botella y saltaba y también daba palmas y las chuches de queso eran historia antigua y mi perra Furiosa asomaba la cabeza por la barandilla ladrando al ritmo de la batería y el bajo y los amplificadores escupían gloria que parecía un bulldozer envuelto en terciopelo azul y era como un abrazo ensortijado y eléctrico enroscado a mis venas.

Y en pleno subidón miré hacia el cielo. Y una euforia telúrica llegada del mismísimo centro de la tierra me poseyó. Y contemplé un Avilés hermoso y utópico. Donde la infección corrosiva del odio a lo diferente se había esfumado como se esfuman los traumas en la clínica de Paula Marín. ¡Oh, Dios! Y por un momento vislumbré un ensayo de la sociedad que podríamos llegar a ser si desterráramos para siempre de nuestras vidas esa necesidad atroz de señalar al otro como culpable de nuestras mierdas. Y vi cielos nuevos y una tierra nueva y, en medio de ella, un mundo sin bandos ni guerras ni genocidios. Y vi que las lenguas se confundían, pero todas decían lo mismo. ¡Alegría! ¡Alegría! Y no había llanto, ni sombra, ni veneno capaz de saquear nuestra bondad.

Me despertó Furiosa a eso de las cinco de la mañana. Me había quedado frito en la terraza y tenía una resaca monumental. Encendí un cigarrillo, acaricié sus orejitas puntiagudas, contemplé las estrellas, y sonreí.