El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La Grapa también lo peta

José Busto

Lunes, 11 de agosto 2025, 02:00

Somos lo que nos hace felices. Qué duda cabe. Para mi amigo Ñas, por ejemplo, es la primera raya de cocaína a las seis de ... la mañana antes de ir a trabajar como piloto de aviación comercial. Benjamín Netanyahu, sin embargo, es más de limpieza étnica y de masacrar niñas desnutridas al tiempo que ordeña el sentimiento de culpa europeo hasta los tuétanos. Cada persona es un mundo, pero todos vivimos por y para nuestro chute diario de serotonina y otros ilustres neurotransmisores. Habitamos en nuestro cerebro, así que el mecanismo biológico deja de funcionar sin ellos y acabamos reducidos a una especie de aritmética depresiva y elemental. El momento más feliz de mi día es cuando comparto unas gachas de avena y cilantro con mi perra Furiosa y, tras cepillarnos los dientes, nos comemos a besos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un vecino de Nava de 33 años en un accidente en la A-64 en Siero
  2. 2 En vilo por un joven que se encaramó a una grúa a 30 metros de altura en una obra del barrio Montevil, en Gijón
  3. 3 Tres heridos graves en un accidente en la Autovía Minera
  4. 4 Dimite el alcalde de Llanera Â«por motivos personalesÂ», pero con reproches al Gobierno regional
  5. 5

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  6. 6 Una treintena de incendios asolan Castilla y León y varios serían provocados
  7. 7 Herido el conductor de un patinete tras estrellarse en el centro de Gijón contra vehículos detenidos en un semáforo
  8. 8 Loum llegará al Sporting de Gijón en propiedad
  9. 9 Fallece a los 86 años Manuel Sánchez Orois, fundador del Hotel La Polar de Gijón
  10. 10 Más de 800 evacuados en León por el fuego: «El incendio ya ha quemado casas y nos tiene rodeados»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Grapa también lo peta