El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Dentro de una ballena

Los técnicos del Teatro Palacio Valdés

José Busto

Lunes, 20 de octubre 2025, 00:15

Comenta

Todo el mundo ha fantaseado alguna vez con ser invisible. Por el atroz amor romántico, por venganza contra los que te machacaban en el colegio, ... por hambre de gloria deportiva, por arritmias cardiacas o por simple depravación sexual. En mi caso, de pequeño, yo quería ser invisible para que los perros no ladraran cuando me veían bajar a escondidas por el camín de Caramés, Quintueles, decidido a acariciar el lomo de las vacas que pastaban en el prau.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 68 años la docente Victoria Zaragozí, que fue profesora en el IES Universidad Laboral y Padre Feijoo
  2. 2 Tensión en la previa del partido entre el Valladolid y el Sporting de Gijón
  3. 3 Robo en el museo Louvre: siete minutos de expolio, huida en scooter y el olvido de uno de los diamantes más caros del mundo
  4. 4 El tridente de ases del Sporting vuelve a brillar
  5. 5 «Algo que no pintaba bien», pero «se cogió muy a tiempo»
  6. 6 Furor por los tangas de pelo de Kim Kardashian: cuestan 42 euros y están agotados
  7. 7

    Cuatro encapuchados asaltan el Louvre por un balcón y roban joyas de la Corona francesa
  8. 8 Condenada una gijonesa por estafar a un hermano discapacitado intelectual
  9. 9 Roban dinero, atún y jamón en el local de Avilés que sufrió otro asalto y los detienen al volver a por la comida que escondieron
  10. 10 Prorrogan la fase de instrucción del crimen de la calle Luanco, en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los técnicos del Teatro Palacio Valdés