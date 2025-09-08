El verano de Yolanda Alonso

¿Ocho de septiembre ya? ¡Ay, dios! Por eso amanece más tarde. Ya decía yo que algo raro pasaba. Es que verás, yo en verano ... funciono igual que el modo incógnito del teléfono móvil. Navego sin historial, acepto todas las cookies sin leer las condiciones, olvido las contraseñas y saco a pasear sin rubor mi vena de jubilado. Pues no sé, que haya sido un verano magnífico habrá influido en que se me haya pasado volando.

Lo que iba contarte. En agosto me visitó un viejo y querido amigo, Silverio, que trabaja como vigilante de seguridad en la Archidiócesis de Pamplona y Tudela, para ponernos al día sobre nuestras respectivas vidas de soltero entusiasta. Hacía años que no pisaba Avilés. Tío, dijo maravillado, es una ciudad nueva, la habéis reinventado, está como recién estrenada, desacomplejada y bulliciosa, en el mejor sentido de la palabra, llena de turisteo cordial y simpático, del que merece la pena atraer, gente joven al sol del Ferrera, familias embobadas con el casco histórico, extranjeros haciendo el Camino de Santiago, nada parecido a esa plaga infecciosa que invade otras ciudades y que las deja hechas unos zorros para los locales.

Y estaba en lo cierto. Entiendo que hay varias razones, pero, sin duda, el retorno de Festejos a la concejalía de Cultura, tras la conflictiva gestión de Sara Retuerto (PODEMOS), es una de las principales y la decisión se ha revelado acertadísima.

Yolanda Alonso (PSOE) está dando el do de pecho y se nota. Solo con la liada del Celsius nos podríamos dar por satisfechos. No es casual la enorme inversión inmobiliaria que atraemos en los últimos meses. Los carteles de se vende, tan habituales en nuestros edificios antiguos y vacíos, desaparecen a ojos vistas y sus rehabilitaciones integrales se suceden a velocidad de vértigo. A ver, esto tiene su riesgo, claro, se puede generar una burbuja de tres pares, pero por lo que oigo están trabajando la declaración de zona tensionada y tal. Así que la cosa pinta bien. Si hasta las universidades quieren aterrizar aquí y la muralla medieval vuelve a ver la luz del sol después de no sé cuántos siglos. ¿Y La Carroza del Teatro Real? La peña flipaba, como para no flipar. Avilés sí que ha salido del modo incógnito a lo grande.

¿Y Avilés no tiene premios literarios?, me preguntó Silverio, lector compulsivo y poeta en sus ratos libres. Pues no. Vaya, qué raro, dijo, una ciudad de esta categoría no debería andar por el siglo XXI sin unos premios literarios a la altura. Estoy de acuerdo.

Imagina: Premios Literarios Villa de Avilés. Me erotizo con solo pensarlo. Un premio de textos dramáticos, por supuesto, otro de poesía y otro de novela o novela corta o relatos. Sería la repanocha. Qué gran idea, Silverio. La dejaré caer por algún lado, le prometí al despedirnos.

Y nada, eso te cuento. ¿La familia bien? Me alegro. Bueno, marcho, que tengo que ir a Huellas a comprar comida para Furiosa antes de que cierre. ¡Feliz día de Asturias, gallu!