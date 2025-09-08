El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El verano de Yolanda Alonso

José Busto

Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00

¿Ocho de septiembre ya? ¡Ay, dios! Por eso amanece más tarde. Ya decía yo que algo raro pasaba. Es que verás, yo en verano ... funciono igual que el modo incógnito del teléfono móvil. Navego sin historial, acepto todas las cookies sin leer las condiciones, olvido las contraseñas y saco a pasear sin rubor mi vena de jubilado. Pues no sé, que haya sido un verano magnífico habrá influido en que se me haya pasado volando.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un motorista de 71 años en la autovía minera a la altura de Granda
  2. 2 Largas colas en Gijón para hacerse con una prenda de segunda mano
  3. 3

    Las grandes superficies en Asturias se suman a la petición de incorporar extranjeros para cubrir vacantes
  4. 4 La Peña Azul Wences se planta al ponerle un autocar con publicidad del Sporting para viajar a Covadonga
  5. 5 Un manifestante propalestino provoca la caída de Javi Romo en la etapa de la Vuelta que salió de Vegadeo
  6. 6 Rajan las neumáticos de una treintena de turismos estacionados en El Berrón, en Siero
  7. 7 Un autobús atropella a un hombre en Gijón
  8. 8

    La sede de la Policía Local de Gijón tendrá una sala de juegos para hijos de víctimas de violencia de género
  9. 9 El fuego vuelve a los montes asturianos en Somiedo, Ponga y Aller
  10. 10

    Más de 52.000 consultas perdidas en lo que va de año en Asturias al no acudir el paciente a la cita programada con el médico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El verano de Yolanda Alonso