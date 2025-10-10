El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas

El caso Villar va a la farmacia

José Busto

Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Siempre he defendido que la química es nuestra amiga, como el profesor Walter White del instituto Wyne de Alburquerque, Nuevo México. Técnicamente es el estudio ... de la materia, pero él prefería verla como el estudio del cambio. Y para Patri Caso, directora y dramaturga del montaje que nos ocupa, uno de los pocos puntos de encuentro entre generaciones es el nombre comercial y el principio activo de los ansiolíticos, antidepresivos e hipnóticos que nos recetan. Parece un chiste envenenado porque lo es. Antes solo una canción era capaz de romper la brecha generacional. Ahora tenemos la farmacología. Madres e hijas compartiendo dialecto pastillero y diagnóstico siquiátrico. Aunque la diferencia estriba en el grado de resignación o inadaptación del consumidor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roba el bolso a una mujer en Avilés tras atacarla con unas tijeras en el cuello
  2. 2 Queman la vivienda de una vecina problemática del barrio gijonés de El Coto que ha protagonizado numerosos incidentes
  3. 3 En busca y captura la prostituta implicada en la muerte de Saúl Iglesias en Gijón
  4. 4 Amplio despliegue para localizar a una mujer de 33 años desaparecida en el Cabo Peñas
  5. 5 El Real Oviedo destituye a Paunovic: «Su éxito del ascenso quedará para siempre en la memoria»
  6. 6

    Los okupas de Quintes «revientan» la entrada de una segunda casa en Granderroble
  7. 7 Los viajes del Imserso enfadan a los asturianos
  8. 8 Un camping de Asturias, entre los candidatos a ser el mejor de España
  9. 9

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  10. 10 Luis Carrión ya está en Asturias para tomar las riendas del Real Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El caso Villar va a la farmacia