Un mundo deshumanizado

Nos encontramos ante jóvenes y no tan jóvenes que han aprendido más de su interacción con una máquina que de la relación con sus padres u otros seres humanos

José Carlos Rivera Fernández

José Carlos Rivera Fernández

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00

Del 10 al 13 de octubre pasados tuvieron lugar los 43 Encuentros Internacionales de Juventud Cabueñes 2025. El lema de esta edición fue 'Jóvenes y ... sociedad de la ¿(des) información?'. Varios de los temas tratados hicieron hincapié en la urgencia de la alfabetización digital para que seamos conscientes de lo que se viene encima. Lo advertían también las investigaciones llevadas a cabo en el estudio 'Así somos: el estado de la adolescencia en España'. Del que se infieren datos estremecedores. Según las estadísticas, una de cada cuatro chicas entre 17 y 21 años utiliza la Inteligencia Artificial (IA) como confidente, en la que depositan ciegamente su confianza y atienden con interés a las respuestas a sus preguntas emitidas por el autómata, a las que dan más relevancia que a conversar con sus iguales. En los chicos el porcentaje baja a un 12%, pero es muy preocupante que los chicos entre 12 y 21 años tengan miedo a ser acusados de violencia de género en su trato con las chicas.

