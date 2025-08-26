El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Ibarrola

La gente no está pasiva

Aparentamos poca implicación, pero no hemos perdido la conciencia moral

José Ignacio Calleja

Profesor de Moral Social Cristiana

Martes, 26 de agosto 2025, 02:00

Es agobiante comprobar que las ideologías liberadas de cualquier control humanitario están ocupando los espacios de valor que manteníamos. No me atrevo a decir que ... en el pasado éramos mejores, porque todo es susceptible de dudas, pero no recuerdo otro momento cercano en que el pragmatismo de los idearios apareciera más plano y más corto. Ni siquiera nos esmeramos en dar a las ideas sociales y juicios morales una pátina de elegancia formal. Al menos en este sentido, me dirán, somos honrados, pues no nos escondemos en la apariencia de belleza para drenar la tortura de las guerras y repatriaciones, y eso mismo es una clave de esperanza en el futuro. Es muy poco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  2. 2 Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros
  3. 3 Susto en Gijón: un coche invade una acera repleta de viandantes y derriba una farola
  4. 4

    Hacienda ya está ingresando 4.000 euros de media a los mutualistas jubilados tras años de reivindicaciones
  5. 5 Orlegi inyecta 11 millones de euros al Sporting de Gijón a través de un crédito participativo
  6. 6 Localizan en Mondoñedo (Lugo) a un vecino de Gijón que llevaba varios días desaparecido
  7. 7

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  8. 8 263 sanciones, la mayoría por drogas, solo en las fiestas del último fin de semana en Asturias
  9. 9 Mbappé acaba con la ilusión azul
  10. 10 El Principado suspende temporalmente las licencias para parques de baterías «ante la alarma social que se estaba generando»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La gente no está pasiva

La gente no está pasiva