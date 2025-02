José Ignacio Quirós, un asturiano de La Mancha

Lo de La Mancha no es sólo por su actitud vital sino también por sus antepasados de Quintanar de la Orden donde tuvieron importantes posesiones.

Era José Ignacio vitalista, buen amigo, con una imaginación desbordante y un sentido del humor incisivo y acerado; era por otra parte un personaje particular de esos que en Oviedo empiezan a ser una especie en extinción.

Gran luchador, mantuvo una enconada batalla con el Ayuntamiento de Oviedo y el banco de Santander, esta última que sólo acaba con su muerte le llevó hasta las páginas del World Street Jouenal.

No obstante, la obra capital de Quirós y la causa de su popularidad es su gran colección de coches antiguos. Recuerdo sus Rolls Roice, alguno con una R roja, la cual desapareció de las ediciones de dichos vehículos cuando falleció uno de sus fundadores. Dos Hispano Suizas y un pequeño autobús de la misma marca, un coche semejante a uno de los utilizados por Bonny and Clyde, una moto con sidecar del ejército alemán de la segunda guerra mundial, un camión de 1908, un BMW deportivo de 1938, el Oviedo matrícula número 1, un carro del oeste americano de 1896 con un motor incorporado, y toda una multitud de cerca de cien automóviles que no puedo recordar pormenorizadamente.

Una operación desleal por parte de un amigo en tiempos de la Transición y el famoso préstamo del banco de Santander lo dejaron en una situación complicada.

Sólo tuvo el apoyo de ciertos amigos de posición económica desahogada pero totalmente insuficiente para abordar el tema del magnífico museo que se podría haber hecho.

Ni los ayuntamientos ni la autonomía quisieron saber nada del tema como suele ser habitual por estos pagos, y los ricos locales siguieron el mismo criterio, salvo alguno que le echó alguna mano pero desafortunadamente 'al cuello'.

Como José Ignacio Quirós era un católico tradicional espero que haya encontrado la tranquilidad que aquí no se le dio.