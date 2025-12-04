El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El nuevo Versius de la cirugía robótica asturiana

La robotización de la cirugía mínimamente invasiva progresa y participar en su desarrollo y evolución nos permitirá ir ofreciendo a nuestros pacientes las soluciones más efectivas y eficientes

José Ignacio Rodríguez

Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

La cirugía robótica gana relevancia de forma global en la cirugía de grandes cavidades (abdomen, pelvis y tórax) en estos últimos años por su precisión, ... visión 3D y mayor ergonomía para el cirujano, con resultados variables según la especialidad, país o continente. Sin embargo, su coste –hasta un 20% más que el abordaje laparoscópico–, la limitada accesibilidad al uso de los dispositivos por parte de los cirujanos jóvenes y el control de las compañías de la formación-acreditación para su manipulación se consideran factores limitantes y condicionan su expansión. Situación que afecta tanto a los hospitales muy especializados –muchos ya con robots comercializados–, como a los pequeños y medianos, sobre todo los públicos y alejados de grandes urbes, en los que más cuesta atraer y retener profesionales.

El nuevo Versius de la cirugía robótica asturiana

