El nuevo Versius de la cirugía robótica asturiana

La cirugía robótica gana relevancia de forma global en la cirugía de grandes cavidades (abdomen, pelvis y tórax) en estos últimos años por su precisión, ... visión 3D y mayor ergonomía para el cirujano, con resultados variables según la especialidad, país o continente. Sin embargo, su coste –hasta un 20% más que el abordaje laparoscópico–, la limitada accesibilidad al uso de los dispositivos por parte de los cirujanos jóvenes y el control de las compañías de la formación-acreditación para su manipulación se consideran factores limitantes y condicionan su expansión. Situación que afecta tanto a los hospitales muy especializados –muchos ya con robots comercializados–, como a los pequeños y medianos, sobre todo los públicos y alejados de grandes urbes, en los que más cuesta atraer y retener profesionales.

Varias sociedades científicas nacionales y alguna asociación de pacientes hicieron público hace unos meses un llamamiento a la acción al Ministerio de Sanidad y al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud: 'Por una incorporación adecuada de la Cirugía Robótica en España'. Así, proponen una serie de medidas: definir indicaciones y desarrollar programas de buenas prácticas, garantizar equidad de acceso, estrategias de inversión, programas de formación y fórmulas de acreditación no sesgadas por intereses comerciales, así como un registro y evaluación de los resultados en coste y efectividad. Por otro lado, las agencias de evaluación de tecnología sanitaria no consiguen disponer de evidencias que justifiquen su uso de forma generalizada ni de análisis de evaluación de costes independientes de los intereses de la industria y transparentes, instando la OMS a anteponer el abordaje mínimamente invasivo no robótico en países con recursos limitados, al no considerar prioritaria la incorporación de robots quirúrgicos con el coste actual.

En cuanto a los dispositivos que ya se comercializan, el Da Vinci (Intuitive Surgical) es usado en España mayoritariamente por urólogos y cirujanos generales y del aparato digestivo, aunque también torácicos, pediátricos y ginecólogos. Más recientemente se empiezan a unir otorrinolaringólogos o maxilofaciales, a pesar de que presenta costes de mantenimiento un 40% superiores a alternativas como Versius (CMR Surgical) o Hugo (Medtronic). Versius fue evaluado por el BMJ Open en cirugía colorrectal en Reino Unido ofreciendo similar eficacia al Da Vinci, pero siendo un 15% más económico por falta de monopolio en instrumental. Hugo, en algunos hospitales nacionales, ha demostrado resultados también equivalentes en la cirugía colorrectal. Senhance (Asensus Surgical), en Alemania, donde se fabrica, destaca por su bajo coste por procedimiento, pero ve limitada su adopción por una prolongada curva de aprendizaje.

Iniciativas que permitan disponer de equipamientos más competitivos en coste a cirujanos jóvenes pueden favorecer su incorporación a esta modalidad quirúrgica. En breve deberían sustituir a los cirujanos próximos a la jubilación en los centros de más exigencia. Con esta visión se está procurando que plataformas de simulación como Virtamed Rob o que las plataformas robóticas con mayor coste-eficacia, versátiles y de fácil implementación como Versius, puedan disponer de espacios específicos en nuestro país para estandarizar acciones formativas pues, dado su carácter modular, son de más factible incorporación a las diferentes especialidades tanto en hospitales con pocos robots como en comarcales con dificultades para atraer talento. En este último caso se potenciaría su atractivo como destino. Así ocurrió a finales del siglo pasado, cuando la disponibilidad de equipamiento en estos hospitales favoreció la incorporación de una generación de cirujanos que pocos años después lideraron el desarrollo de la cirugía mínimamente invasiva laparoscópica.

Se ha podido demostrar, no en muchos estudios, que las habilidades adquiridas en Da Vinci son transferibles a las nuevas plataformas y se esperaría lo mismo a la inversa. En ambos sistemas el beneficio ergonómico más importante no es para el cirujano, sino para el asistente que maneja la cámara y que mantiene durante horas posiciones más forzadas aún que el primero. En las intervenciones más sencillas, con bajo riesgo de complicaciones hemorrágicas, cabe prescindir de algún ayudante y sería posible realizar procedimientos con menos cirujanos en quirófano.

Recientemente se empiezan a presentar experiencias con resultados favorables en la acción robótica autónoma en cirugía abierta (Sci. Robot 2022 y 2025) y telecirugía robótica, con iniciativas pioneras como la que protagonizó en 2001 el francés Jacques Marescaux, del IRCAD, en la Operación Transatlántica Lindbergh –desde New York a Estrasburgo– o la cirugía realizada hace poco más de un año en la Estación Espacial Internacional (ISS) desde Nebraska, supervisada por Shane Farritor. Se experimenta con telecirugía robótica de forma más generalizada en el este asiático, donde disponen de 5G para evitar latencia o retardo de la señal, con intervenciones en pacientes a más de 1.700 kilómetros de distancia. En occidente se cuestionan este tipo de intervenciones por motivos técnicos y éticos, aunque se empiezan a presentar experiencias como la del urólogo asturiano Vital Hevia, que intervino recientemente a un paciente en Madrid desde Hamburgo con el robot chino Tomai (Medbot).

Se está avanzando también en la realización de procedimientos endoluminales (sobre todo endorectales y endocolonoscópicos) al aparecer dispositivos robóticos como Flex (Medrobotics) o Endoquest, que permiten procedimientos de resección avanzada que superan las limitaciones de la colonoscopia terapéutica actual, pues pueden realizar tracción y corte-hemostasia e incluso suturas de forma rápida y segura.

En resumen, la robotización de la cirugía mínimamente invasiva progresa y participar en su desarrollo y evolución nos permitirá ir ofreciendo a nuestros pacientes las soluciones más efectivas y eficientes. Conocer e incorporar este costoso equipamiento con criterio es importante, y estratégico que participemos en su diseño, fabricación, reparación y mantenimiento para preservar nuestra autonomía, contribuyendo a formar profesionales cualificados (ingenieros mecatrónicos, informáticos, biomédicos…). No es menos importante formar a trabajadores del Servicio de Salud, a los de postgrado (MIR y EIR) y estudiantes, en colaboración con fabricantes y distribuidores, en nuestro caso CMR Surgical UK y MBA Surgical Empowerment, con sede en la Milla del Conocimiento de Gijón, para acortar tiempos de entrenamiento y asegurar la implementación de técnicas innovadoras, minimizando efectos adversos en los pacientes. En este sentido, habilitar espacios y disponer de equipos humanos cualificados con una metodología adecuada de simulación, sin sacrificar de forma innecesaria animales, es fundamental. En Asturias, en este aspecto, estamos a la vanguardia con nuestra experiencia en sistemas de simulación físicos y virtuales avanzados.