Después de las dos reuniones de esta semana entre el Puerto y Ayuntamiento seguimos igual. Es decir, la Autoridad Portuaria no contempla en ningún caso ... la cesión de la titularidad de la franja marítima, tal y como estaba firmado. Es más, parece que ahora acepta incorporarse al proyecto de Naval Azul como dueño (siempre como propietario, claro) de ese 6% del terreno. Algo, sin duda, que ya se le ofreció y fue rechazado antes de la venta de los 35.000 metros cuadrados. En aquel entonces, lo único importante era coger la pasta y punto. Jamás quisieron participar en fórmula alguna de cooperación. Incluso para la anterior dirección de El Musel, encabezada por su defenestrado presidente, Laureano Lourido, esa franja litoral hoy en disputa no tenía ningún valor. Sin embargo, con los actuales dirigentes las actividades náutico-deportivas y lo que se pueda hacer en el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de Naval, tal parece que les quite el sueño. No vaya a ser que resulte un éxito y se lo apunte el equipo de gobierno. Por eso, estas reuniones no son más que dar vueltas y más vueltas. Esto es, buscar fórmulas para que un incumplimiento clamoroso con Gijón quede camuflado, entrar en el proyecto y poder así ser 'caballo de Troya'. O sea, a ver si encuentran un hilo donde tirar para descoser toda la operación. Fíjense que hasta pretenden, no solo urbanizar esa acera de 9 metros que debería ser de la ciudad, sino ampliarlo a otros 20 metros de servidumbre de costas. Como ven, tanta generosidad me abruma.

